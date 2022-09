Riitta Kuismasen mielipidekirjoitus: Soten valuvirheet korjattava kiireellä – Rahoitusmalli ei nyt kannusta ennaltaehkäisyyn eikä säästöihin

Sote-uudistuksen tavoitteiden toteuttaminen on jäänyt hyvinvointialueiden (HVA) vastuulle. Uudistukseen lähdetään kuitenkin taloudellisesti melkoiselta takamatkalta. Jo vuosi sitten Veronmaksajien keskusliiton mukaan soten lisärahantarve 2028 mennessä olisi 6,4 miljardia, mikä tarkoittaa yli 5 prosenttiyksikön korotusta verotukseen. Lisää haasteita sekä soten että valtion talouteen on ilmaantunut sen jälkeen.

Kristillisdemokraatit ensimmäisenä puolueena julkaisi soten talouden korjaussarjan 8.9. Tässä muutamia ongelmia:

Ensinnäkin rahoituksen määräytymisperusteissa on valuvikoja. Palvelutarpeen kasvun huomioiminen ainoastaan 80-prosenttisesti aiheuttaa haasteita väestön ikääntyessä ja todellisen palvelutarpeen kasvaessa. Tämä aiheuttaa syystäkin huolta ikääntyvässä väestössä.

Rahoitus perustuu pääosin jo kirjattuihin potilastietoihin, joten tarvevakiointi ei huomioi hoitamatta jäänyttä palveluntarvetta, kun lääkäriin ei ole ensinkään päästy. Yhtenä uudistuksen perusteista oli juurikin se, että lääkäriin ei pääse. Joten sote-palvelujen käyttötietoon perustuva rahoitusjärjestelmä voi ylläpitää tai jopa lisätä alueellisia terveyseroja.

Lisäksi väestökerroin vääristää rahoitusta, koska se ei huomioi erilaisia väestöpohjia oikeudenmukaisesti. HVA, jossa suurin osa väestöstä on työterveyden tai vakuutusperusteisen hoidon parissa, saisi saman kuin alue, joissa väestö on julkisten palvelujen varassa ja väestö ikääntynyttä. Tämä kärjistää alueellista eriarvoisuutta, mikä on myös vastoin uudistuksen tavoitteita.

Toiseksi, rahoitusmallista puuttuu riittävät taloudelliset kannustimet tuottaa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämispalveluja. Ellei tähän panosteta, mitkään resurssit eivät riitä. On nurinkurista, että HVA saa sitä enemmän rahoitusta, mitä sairaampi väestö on. Kannuste ennaltaehkäisyyn siis puuttuu. Kunnat voivat osaoptimoida säästämällä hyvinvointi- ja terveyspalveluista, koska lasku ongelmien pahenemisesta siirtyy HVA:lle.

Kolmanneksi, HVA:lle siirtyvät kustannukset on laskettu kuntien vuoden 2021 tilinpäätösten ja 2022 talousarviotietojen perusteella. Mitä pienemmät sote-menot, sitä vähemmän rahaa lähtee HVA:lle. Osassa kunnista onkin tehty tietoista alibudjetointia ja hoivavelan purkamista ei ole kiirehditty viimeisten vuosien sote-menojen alas painamiseksi. HVA:lle on siis siirtymässä liian vähän rahoitusta. Sen vuoksi siirtolaskelmat olisi pitänyt tehdä koronaa edeltäviltä ns. normaalivuosilta, jolloin ei myöskään olisi painetta sote-menoilla kikkailuun.

HVA:lla on kannustin käyttää kaikki saamansa rahoitus. Kannuste panostaa palveluihin on, mutta kannusteita säästää ei ole. Valtion on vaikea seurata, syntyvätkö ongelmat huonosti järjestetyistä palveluista vai tekijöistä, joihin alue ei voi omilla toimillaan vaikuttaa. Alun perin myönnetty rahoitus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan todellisuudessa syntyneitä kustannuksia, joten kannusteet tiukkaan talouteen puuttuvat.

Soten korjaaminen on aloitettava välittömästi, ongelmia ei pidä siirtää tuleville hallituksille.

Riitta Kuismanen

puoluevaltuuston pj, aluevaltuutettu (kd.)

Sote-alan opettaja

Pirkkala