Pääkirjoitus: Energiaa pitää säästää vaikka ei olisi ihan pakko

Energiakeskustelu on painottunut pitkälle siihen, miten kotitaloudet pärjäävät kohonneiden sähkölaskujen kanssa tai miten kalliiksi vaikkapa lämmittäminen tulee. Keskustelu on tietysti järkevää, ja monella on kova huoli pärjäämisestä. Esimerkiksi monet taloyhtiöt ovat helisemässä kohonneiden kustannusten kanssa, ja niiden on mietittävä selviytymistä suhteessa asumiskustannuksiin.

Välillä syntyy mielikuva, jonka mukaan kuluttamiseen kiinnitetään huomiota vain pakon edessä. Onhan myös ympäristösyistä syytä tarkastella energian tai polttoaineen kulutusta, ei pelkästään kuluttajille tulevan hinnan vuoksi. Monissa yksityisissä kodeissa, julkisissa rakennuksissa ja vaikkapa hotelleissa sisälämpötila on niin korkea, että niissä tarkenee t-paita yllä. Nyt on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten viileäksi sisätilat on saatava kesällä ja mikä lämpötila riittää talvella. Kenenkään ei ole pakko pystyä oleskelemaan kotona vähissä vaatteissa.

Tulevana talvena kunnat ympäri Suomen voivat sammuttaa katuvaloja ja laskea kiinteistöjensä lämpötiloja, kun energiakriisi nostaa sähkön hintaa sekä vaikeuttaa sen saatavuutta. Kuntaliiton energia-asiantuntija Vesa Peltola kertoo STT:lle, että monissa kunnissa uudet toimenpiteet energian säästämiseksi ovat tulossa päättäjien pöydälle. Huonelämpötilan laskeminen sekä ulkovalaistuksen vähentäminen ovat yleisimpiä vaihtoehtoja säästösuunnitelmissa, selviää Kuntaliiton kyselystä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Monia energian säästämiseen tehtäviä toimia olisi viisasta toteuttaa joka tapauksessa, mutta nyt konsulttina toimii raha. Kun arvioidaan säästökohteita, on kansalaisten turvallisuus otetettava huomioon. Esimerkiksi katuvaloissa säästäminen on hyvä idea, mutta mieluiten niin, ettei valoja polteta turhaan valoisalla. Pimeällä ihmisten on voitava liikkua turvallisesti.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.