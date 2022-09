Nuorten muusikoiden järjestämä Kokkolan SyysKamari -festivaali on suurempi kuin koskaan – Ohjelmistossa on teoksia, joiden esittämisestä on haaveiltu pitkään



Antto Tunkkari ja Pauli Pappinen odottavat festivaaliviikon aikana kohtaamisia yleisön kanssa. Ne jäivät viime vuonna väliin koronarajoitusten vuoksi. Maria Store

Viidettä kertaa järjestettävä Kokkolan SyysKamari -festivaali on tänä vuonna monella tapaa suurempi. Soittajia on enemmän ja musiikkiohjelmisto on siten myös laajempi.