Hanna Huttusen mielipidekirjoitus: Ylimielisyys jyllää keskustelussa alueellisesta opintolainahyvityksestä – Uudistus mahdollistaa nuorille monen toiveiden mukaisesti kodin ja elämän rakentamisen

Päätös alueellisen opintolainahyvityksen kokeilemisesta itäisessä Suomessa on tietyissä piireissä saanut poikkeuksellisen ylimielisen vastaanoton, josta paistaa läpi maakuntien elinolojen ymmärtämättömyys.

Kovinta kieltä on käytetty Kokoomuksen, Vihreiden ja ylipäätään keskittämispolitiikkaa ajavien piiristä. Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra sortui niin alatyyliseen loanheittoon, että joutuu kysymään: missä on harkinta- ja arvostelukyky?

Erikoiseksi hyökkäykset tekee, että alueellisen opintolainahyvityksen kokeileminen on ollut johtamani harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän tärkeimpiä esityksiä. Siis työryhmän, jossa ovat kaikki eduskuntapuolueet – myös Kokoomus ja Vihreät – mukana.

Kyse on ollut yhteisestä, perustellusta esityksestä.

Asiallisesti ottaen eriskummallisimpia näkemyksiä on esittänyt aluetutkija Timo Aro. Hän antaa ymmärtää, että kokeilussa mukana olevat kunnat on valittu umpipoliittisin, tai pikemmin umpikepulaisin perustein. Aron mukaan kyse on härskistä kotiinpäin vetämisestä.

Melkoista puhetta, kun alueellisen opintolainahyvityksen kokeileminen – ja kokeiluun nimetyt kunnat – perustuu yliopistotutkijoiden selvitykseen. Kunnat ovat samat, mitä tutkijat esittivät.

Kehitys on itäisessä Suomessa pitkään kulkenut niin, että nuoret lähtevät kotiseuduiltaan opiskelemaan muualle ja päätyvät töihin isoimpiin keskuksiin. Vain harva palaa kotiseuduilleen. Samaan aikaan jäljelle jäävä porukka ikääntyy ja alueilla on pulaa työntekijöistä.

Alueellinen opintolainahyvitys mahdollistaa nuorille monen toiveiden mukaisesti kodin ja elämän rakentamisen myös isoimpien keskusten ulkopuolelle. Se helpottaa osaltaan myös työntekijäpulaa, joka etenkin itäisessä Suomessa on kärjistyvä ongelma.

Venäjä-suhteiden katkeaminen on muuttanut perinpohjaisesti itäisen Suomen tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Huutokuorolta jää huomaamatta, että itäisen Suomen asiassa ei ole kyse vain elinvoimasta muuttuneissa oloissa.

Kyse on myös turvallisuudesta, kuten Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoi. Aaltolan mukaan Suomen pitää varautua turvallisuuspoliittisiin uhkiin huolehtimalla alueiden elinvoimaisuudesta. Viisasta puhetta.

On surullista huomata, että maan sisäistä vastakkainasettelua edelleen lietsotaan. Suomi ja suomalaiset ovat niin vakavassa paikassa, että sellaiseen ei kerta kaikkiaan olisi varaa. Itäisen Suomen tukeminen ei ole Helsingiltä pois tai toisinpäin. Yhtenä ja yhtenäisenä maana ja kansana tästä selvitään.

Hanna Huttunen

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja,

kansanedustaja (kesk.)

Outokumpu