Pääkirjoitus: Kouluruoka hyödyttää vain syömällä – Osalle lapsia koulussa tarjottava ruoka on päivän ainut lämmin ateria

Suomalainen kouluruoka on loistava keksintö. Suomalaiset lapset saavat ruokaa ilman, että vanhempien täytyy maksaa siitä. Kouluruoka kohtelee samoin kaikkia riippumatta siitä, onko kotona rahaa vai ei. Tämä ei ole mikään itsestään selvyys, vaikka todennäköisesti useimmat lapset ja vanhemmatkin niin ajattelevat. Maksuton kouluruoka on edelleen harvinaisuus kansainvälisesti.

Suomessa on tyypillistä, että molemmat vanhemmat käyvät töissä eikä lapsia käytännössä pystyttäisi hakemaan kotiin lounaalle, kuten joissakin maissa on tapana. Lapsille kouluruoka on välttämätöntä. Tosin sen etuudet näkyvät vai, jos kouluruoka myös syödään eikä jätetä lautaselle.

Menneinä vuosina koulussa jopa pakotettiin syömään lautanen tyhjäksi. Onneksi sellaisista ajoista on päästy. Nyt ruokailuun yritetään vaikuttaa siten, että lasten toiveita kuunnellaan. Sinänsä kuulostaa kauhealta, että mikään ruoka olisi "inhokkiruoka", mutta todellisuudessa kaikki sortit eivät maistu samalla tavalla. Suosikkilistalle pääsevät muun muassa kananugetit, kalapuikot, kasvissosekeitto, makaronipata ja tonnikalapasta.

Kokkolan puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Jutta Koivuniemi kertoo Keskipohjanmaan jutussa, että terveellinen ja monipuolinen ruoka on kovassa kurssissa. Koivuniemen lausunto todistaa vääräksi harhaluulon, että lapset haluaisivat syödä vain roskaruokaa. Äkkipäätään voisi kuvitella lasten ja nuorten olevan ihan samanlaisia kuin muidenkin. Jos on nälkä ja ruoka on hyvää tai edes kohtuullista, sitä syödään. Siksi ruuan makuun ja laatuun on kiinnitettävä huomiota.

Kouluruokaan on eri kunnissa varattu hyvin erilaisiakin summia rahaa. Vertailu ei ole ihan helppoa, koska kunnat, koulut ja keittiöt ovat hyvin erikokoisia ja hintaan vaikuttavat monenlaiset asiat. Sellaista johtopäätöstä ei voi tehdä, että kalleimman ja halvimman välinen ero olisi suorassa suhteessa ruuan laatuun.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Osalle lapsista koulussa saatava ruoka on päivän ainut lämmin ateria. Siitäkin syystä kouluruokaan on syytä suhtautua arvostavasti. Lapsia ja nuoria voi hyvin kuunnella, koska kouluruoka hyödyttää vain, jos sitä syödään.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.