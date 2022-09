Tapani Postilan kolumni: Ilman teitä – On vapautta olla ilman veljeksi tekeytyvää ahdistajaa

On vapautta päättää omasta elämästään. On vapautta valita omat ystävänsä. On vapautta löytää tulevaisuus ilman painostusta. On vapautta elää ilman teitä, jotka ette edes ymmärrä mitä vapaus merkitsee. On vapautta olla ilman veljeksi tekeytyvää ahdistajaa, joka kiusaa. Niin ja lopulta vapautta on myös kuolla puolustaessaan omaa vapauttaan.

Vapaus maksaa, ja sitä kaikista kalleinta hintaa Ukrainan kansa tälläkin hetkellä maksaa. Ukrainan sota vapautensa puolesta veljeskansan synkkään kaapuun pukeutuvaa venäläishyökkääjää vastaan on maksanut jo paljon. Uhreina on naisia, lapsia ja vanhuksia. Venäläisten käymässä raakalaismaisessa valloitussodassa vapauden puolustajat ovat sinikeltaisissa väreissä. Vapauden väreissä.

On vapautta olla ukrainalainen, ei väkivalloin venäläistetty – vapautensa menettänyt. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tiivisti loistavasti asian kirjoittamalla venäläisille Twitter-tilillään, että kylmä, nälkä, pimeys ja jano eivät ole yhtä pelottavia kuin teidän ystävyytenne ja veljeytenne. Hänen mukaansa historia laittaa kaikki paikalleen ja ukrainalaiset saavat kaasua, valoa ja ruokaa…. ja ilman teitä.

Tulee vielä päivä, kun vapauden viholliset ovat poissa naapurin mailta, ja ukrainalaiset saavat olla rauhassa.

Venäläisessä propagandassa toitotetaan yhtä suurvenäläistä herrakansaa, ja julistetaan Ukrainan kansan tuhoa. Vihapuheissa syljetään kauhua ja terroria. Paha ei ole jäänyt vain puheiksi vaan muuttunut teoiksi, joita venäläishyökkääjät ovat tehneet Ukrainassa. Kuka on vastuussa?

Vajaat 80 vuotta sitten eräässä oikeudenkäynnissä pidettiin seuraava loppupuheenvuoro: ”Joskus tulee aika, jolloin ihmisen täytyy tehdä valinta omantuntonsa ja johtajansa välillä. Kenenkään joka päätti – niin kuin nämä miehet tekivät – luopua omastatunnostaan ja lähteä seuraamaan tätä hirviötä, ei pidä nyt valittaa, että heitä pidetään osallisina tuon hirviön tekoihin”. Nuo sanat lausui Yhdysvaltain pääsyyttäjä Robert L. Jackson Nürnbergin oikeudenkäynnissä, jossa tuomiolla olivat natsi-Saksan johtajat. Nuo sanat pätevät edelleen. Historia toistaa itseään.

Ihmiset eivät hyökkää vieraan valtion alueelle, vedä liipaisimesta, laukaise ohjuksia siviilejä kohti tai tee joukkomurhia ellei toiminta ole järjestäytynyttä. Omastatunnostaan voi luopua, mutta vastuuta ei voi paeta.