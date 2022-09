Korpelan Voiman toimitusjohtaja Antti-Jussi Vahtealan vastaus Antti Toivolan mielipidekirjoitukseen: "En tiedä miten tämän kokoista energiayhtiötä on uskallettu johtaa ilman, että mitään järjestelmiä on ollut käytössä"

Muutamia huomioita Antti Toivolan mielipidekirjoitukseen (KP 2.9.).

Tilanteessa, jossa nyt olemme sähkömarkkinoilla, olisi viisainta pyrkiä etsimään keinoja suomalaisten ja erityisesti meidän korpelalaisten hintojen pitämiseen mahdollisimman matalana. Piikittely ja tilastoilla kikkailu ei siinä auta, valitettavasti. Sillä voi saada ajettua jotakin omaa poliittista agendaa ja aiheuttaa hämmennystä ihmisissä, mutta se ei tässä tilanteessa ole kenenkään etu.

Esimerkiksi toimitusvelvollisen sähkön määrä peilattuna omaan tuotantoon on varmasti yksi tapa tarkastella asiaa, mutta ei sillä ole mitään tekemistä sähkön hinnan kanssa. Kokonaismyynnin ja tuotannon suhde on se mikä ratkaisee.

Jotta termit olisivat kaikille selvät: Toimitusvelvollinen sähkösopimus on se tuote, jota sähköntoimittajat ovat velvollisia tarjoamaan asiakkailleen niillä toiminta-alueilla, missä niillä on hallitseva markkina-asema. Korpelalla tämä on Verkko Korpelan alue. Sen hintaa ei ole laissa määritelty eikä sitä ole sidottu tuotantoon. Hinnan on oltava kohtuullinen. Kyseessä on siis lakisääteinen velvollisuus toimittaa sähköä niille asiakkaille, jotka eivät muutoin sitä saa, tyypillisesti nämä ovat asiakkaita, joilla on puutteita mm. luottotiedoissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mitä tulee Alholmens Kraftin tehtyihin järjestelyihin, oli omistusjärjestelyssä kyse siitä, että koko AK2 siirrettiin Herrforsin omistukseen. Herrfors omistaa AK2:sta siis 50% ja UPM 50%. Vaikka AK:n osakesarja on Perhojoessa, niin sen omistaa Herrfors kokonaisuudessaan. On mielenkiintoista, että Toivola on ollut päättämässä tästä omistusjärjestelystä eikä ole tiennyt miten omistus on järjestelty.

Mielestäni tässä yhteydessä olisi ollut järkevää siirtää koko tuotanto UPM:n tehtäväksi ja Pietarsaaren kaukolämpö Pietarsaaren kaupungille. Nyt riskit säilyvät omistusten kautta edelleen Herrforsissa ja sitä kautta myös Korpelalla. Pääsääntöisesti riski kannattaa olla sillä, joka on riippuvainen tuotannosta.

Entä mikä erottaa Nykarleby Kraftverkin, Esse-Elektro Kraftin, Kruunupyyn Sähkölaitoksen ja Vetelin Energian Korpelasta? Meillä on yksi hyvin merkittävä ero: me emme ole olleet osakkaita Katternö Kraftista ja sitä myötä Puhurista. Mikäli aikoinaan Korpela olisi lähtenyt pyydettäessä Katternö Kraftiin mukaan, olisi Puhurin tuulivoimatuotannosta seitsemäs osa tullut Korpelalle. Tällöin meidän oman tuotantomme määrä olisi merkittävästi isompi, ja sen turvin selviäisimme meneillään olevasta markkinatilanteesta paljon paremmin.

Kuten Toivolakin kirjoituksessaan toteaa, olemme lähteneet hankkimaan tuulivoimaosuuksia, kuten muut Perhonjoen osakkaat. Harmillista on se, että nyt niiden hankkiminen on huomattavasti kalliimpaa kuin Kraftia perustettaessa.

Mielenkiintoinen on myös tapa laskea sähkönmyynnin tuotoksi Verkko Korpelan sähkönsiirron vuotuinen määrä niin, että se kokonaisuudessaan myytäisiin vuoden ajan 49 sentin hintaan.

Ensinnäkään me emme myy samaa määrää sähköä, mitä Verkko Korpela siirtää, tämän Toivola varmasti entisenä hallituksen puheenjohtajana tietää ja tietää varmaan syytkin siihen. Toisekseen me olemme sitoutuneet alentamaan hintojamme heti markkinatilanteen niin salliessa. Eli vuotuista myyntiä ei millään matematiikalla voi noin laskea.

Mitä sitten tulee sähkökaupassa suojaamiseen, se on pitkäjänteistä työtä. Suojauksia täytyy tehdä vuosiksi eteenpäin ja sillä saadaan pidettyä myytävän sähkön hinta tasaisena. Aikaisemman johdon päätös luopua kokonaan suojaamisesta keskeytti tämän pitkäjänteisen työn.

Kuten olen julkisuudessakin aiemmin kertonut, aloimme suojaamaan sähkökauppaamme vuoden 2021 syksyllä. Valitettavasti tämän vuoden aikana suojauskauppa on mennyt hyvin hankalaksi ja vaikeaksi ennustaa.

Haluan korostaa, että aloittaessani Korpelan Voimalla meillä ei ollut käytössä mitään myynninseurantajärjestelmää, ei mitään hinnoittelulaskentajärjestelmää eikä mitään markkinaennustejärjestelmää. Nämä kaikki on rakennettu minun ollessani johdossa. En tiedä miten tämän kokoista energiayhtiötä on uskallettu johtaa ilman, että mitään järjestelmiä on ollut käytössä. Ehkä sähkömarkkinan helpot ja tasaiset vuodet ovat sen mahdollistaneet.

Yhtiö, joka ei suojaa eikä ennusta toimii silloin, kun markkinoilla on tasaista. Silloin kun markkinoilla alkaa turbulenssi, tällaiset yhtiöt häviävät. Onneksi Korpelalla järjestelmät olivat toiminnassa, kun päällä oleva sähkökriisi alkoi.

Nämä faktat halusin asiakkaillemme korjata ja osaltani ottaa kantaa Toivolan provokatiiviseen kirjoitteluun. Jatkossa keskityn siihen, että pystymme tuottamaan Korpelan asiakkaille edullisia sähkönsiirto ja myynti palveluita.

En tuijottele takapeiliin, vaan keskityn tekemään tarvittavat toimenpiteet, jotta Korpela palaa entiseen roolinsa historiastaan ylpeänä energia-alan edelläkävijänä ja paikallista elinvoimaa tukevana vakavaraisena toimijana.

Antti-Jussi Vahteala

toimitusjohtaja

Korpelan Voima