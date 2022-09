Pohjanmaan aluevaltuuston RKP:n ryhmän puheenjohtaja rauhoittelee mielipidekirjoituksessa kruunupyyläisiä: "Tällä hetkellä levitetään monia valheita siitä, mikä on mahdollista vuodenvaihteen jälkeen"

Pohjanmaan hyvinvointialueen suurimpana valtuustoryhmänä haluamme ottaa kantaa Soiten kanssa yhdessä laadittaviin sopimuksiin. Ymmärrämme Kruunupyyn asukkaiden huolen siitä, miten hoito järjestetään 1.1.2023 jälkeen. Tällä hetkellä levitetään monia valheita siitä, mikä on mahdollista vuodenvaihteen jälkeen.

Sopimuksesta neuvotellaan yhdessä molempien hyvinvointialueiden virkamiesten ja henkilöstön edustajien kanssa, ja siitä käymme keskustelua aluevaltuustossa tänä syksynä. Sopimusten kannalta olennaisinta ovat jäsenten toiveet ja periaatteet lähipalveluista. Suurimpana valtuustoryhmänä haluamme tehdä työtä toimivan, tämän perusperiaatteen täyttävän sopimuksen aikaansaamiseksi.

Nykyiset sopimukset koskevat palveluja, jotka eivät suoraan kuulu erikoissairaanhoidon valinnanvapauden piiriin. Laki takaa valinnanvapauden, kun kyse on kiireettömästä erikoissairaanhoidosta, eikä uudistus ole muuttanut sitä. Sinulla on oikeus hakeutua Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan, vaikka kuuluisit Pohjanmaan hyvinvointialueeseen.

Paikallisten palvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan riittävän suuri väestöpohja. Monia Kruunupyyn asukkaita kehotetaan nyt vaihtamaan Soiten alueella sijaitsevaan terveyskeskukseen, jotta Kokkolan keskussairaalaa voidaan hyödyntää myös vuodenvaihteen jälkeen.

Jokaisella on tietenkin täysi oikeus tehdä omat valintansa näissä tärkeissä asioissa, mutta samalla peräänkuulutamme pohdintaa seurauksista. Terveyskeskuksen vaihtaminen tarkoittaa sitä, että sinulla ei ole enää oikeutta käydä kunnan perusterveydenhuollon palvelupisteissä eli verikokeissa, lääkärikäynneissä, hammaslääkärikäynneissä, lastenneuvoloissa ja rokotuksissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos meillä on vähemmän jäseniä, jotka saavat perusterveydenhuoltonsa esimerkiksi Nedervetilin terveystilalta, palvelun ylläpitäminen voi olla vaikeaa tulevaisuudessa. Valitettavasti heikoimmat kärsivät eniten tästä, jos lähin palvelupiste onkin kohtuuttoman pitkän matkan päässä.

Myös he, jotka ovat aiemmin saaneet erityistä hoitoa ja tukea Kårkullalta tai Eskoolta, ovat ilmaisseet samoja huolenaiheita kuin kruunupyyläiset. Tässäkin asiassa haluamme tehdä selväksi, että meillä on viime kädessä vastuu sen varmistamisesta, että kaikilla, jotka tarvitsevat erityisiä hoitopalveluja, on jatkossakin käytettävissään laadukkaita, yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia palveluja.

Koordinaatiovastuu asiantuntijapalveluista on Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, mutta meidän on myös osaltamme varmistettava, että jäsentemme ruotsinkielisten palveluiden tarpeet voidaan turvata myös tulevaisuudessa, ei vain omalla hyvinvointialueellamme, vaan kaikilla ruotsinkielisillä alueilla Suomessa.

Pian Pohjanmaan hyvinvointialueelta tulee tietoa, joka selventää tarkemmin, miltä palvelut tulevat näyttämään vuodenvaihteen jälkeen.

RKP:n aluevaltuustoryhmän puolesta

Patrick Rangnäs

ryhmän puheenjohtaja