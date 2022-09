Pääkirjoitus: Ruotsin vaalitulos kiinnostaa myös pohjalaismaakunnissa

Vihdoin viimein Ruotsin vaalitulos on vihdoin kutakuinkin selvillä, mutta pääministerin nimi puuttuu. Vt. pääministerinä jatkaa eropyyntönsä jättänyt sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kunnes uusi hallitus on muodostettu. Valtiopäivien puhemies Andreas Norlén aikoo aloittaa keskustelut puoluejohtajien kanssa uuden pääministeriehdokkaan löytämiseksi ensi viikolla, kertovat ruotsalaismediat. Uuden hallituksen muodostajan tehtävän saanee maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson, joka on jo aloittanut työt toimintakykyisen hallituksen muodostamiseksi. Tehtävä ei ole välttämättä helppo.

Vaaliviranomaisten mukaan lopullinen tulos valmistuu noin viikko sekavahkolta näyttäneen vaalipäivän jälkeen. Ruotsalaiset ovat innokkaita äänestäjiä, joten ruuhkien ei olisi pitänyt tulla yllätyksenä. Vaalivoittaja on joka tapauksessa oikeistoblokki, ja kolmanneksi suurin puolue maltillinen kokoomus on hallituksen muodostaja. Tämä johtuu Ruotsin poliittisesta järjestelmästä, joka on toisenlainen kuin Suomen.

Ja mikä sitten Ruotsin hallitusneuvotteluissa on hankalaa? On selvää, että vaaleissa menestyneet ruotsidemokraatit haluavat hallitukseen. Maltillisen kokoomuksen Kristersson puolestaan haluaa hallitukseen kristillisdemokraattien ja liberaalien kanssa. Ruotsidemokraattien kanssa on linjaerimielisyyksiä kaikissa tärkeissä asioissa kuten maahanmuuttopolitiikassa ja EU-näkemyksissä.

Länsi-Suomessa Ruotsien vaaleja seurataan muun muassa siksi, että monella on sukua ja ystäviä Ruotsissa tai taustalla ovat omat Ruotsin vuodet. Naapurimaan politiikka näkyy ja kuuluu koko Suomessa. Se vaikuttaa odotuksiin ja asetelmiin myös siinä, kun Suomessa käydään eduskuntavaalikamppailua. Perussuomalaisissa iloittiin ruotsidemokraattien menestyksestä. Kerta toisensa jälkeen kokoomus on Suomessa gallup-johtaja SDP:n tullessa toisena ja perussuomalaisten kolmantena. Ruotsin vaalitulosta peilataan koko Suomessa ja varmasti pohjalaismaakunnissa.

