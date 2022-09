Jopa lieväoireinen koronainfektio voi johtaa pitkäaikaiseen jälkitautiin – rokotteista huolimatta. Soiten liikuntalääketieteen erikoislääkäri Heikki Jokinen tietää, että itse koronasta on helppo puhua. Oireet ovat konkreettiset ja testi vielä varmistaa, että kyse on koronasta. Sen sijaan koronan jälkitaudista on vaikea puhua, sillä oireet voivat olla moninaiset eikä niitä ole edes tarkkaa määritelty. Jos Jokisen pitäisi nostaa oireista esille vain kolme, ne kaikki liittyisivät uupumukseen.

– Oman kokemukseni pohjalta yleisimmät ongelmat ovat väsymys tai väsyvyys, heikentynyt rasituksensieto ja kognitiiviset ongelmat, josta on käytetty nimitystä aivosumu.

Long Covidiin näyttää sairastuvan kaksi ryhmää. Ne, joilla on ollut hyvin vakava, tehohoitoa vaatinut koronavirusinfektio ja tällöin puhutaankin tehohoidon jälkeisestä oireyhtymästä. Toisessa riskiryhmässä ovat nuoret aikuiset, joilla koronavirus on alun perin ollut hyvin lievä.

Kokkolassa toimivan opiskelijakunta Copsan toiminnanjohtaja Emma Haapasaari myöntää, että koronasta kyllä puhutaan opiskelijoiden keskuudessa, mutta ei long covidista.

– Kun tein tätä haastattelua varten kyselyä, niin ​sain hyvin vähän vastauksia. Kysyttiin muun muassa, että miten se (long covid) määritellään.

Haapasaaren omasta tuttavapiiristä löytyy yksi, joka kärsii pitkittyneistä oireista, mutta tämä ei asu Kokkolassa.

– Osa opiskelijoista sairastaa jo koronan toista kierrosta. Osa pohti neljättä rokotusta ja sen aikataulua, Haapasaari sanoo.

Mutta uupumusta on vaikeampi pukea sanoiksi ja ehkä siitä ei niin uskalleta puhuakaan.

Heikki Jokinen myöntää, että moni kysyy vastaanotolle tullessaan, ”onko hänen päässä vikaa”. Kysyjä on myös huojentunut, kun hänet otetaan vakavasti.

Aivan aluksi suljetaan pois mahdolliset muut tekijät, esimerkiksi anemia tai kilpirauhasen vajaatoiminta. Vaikka long covidista puhuttaessa nousee esille juuri uupumus, on krooninen väsymysoireyhtymä ollut olemassa jo kauan. Toki sitä on tutkittu aika vähän.

FAKTA Long covid väsymystä ja uupumista, unettomuutta tai unihäiriöitä, alentunut rasituksen sietokyky, korkea syke, hengenahdistusta, muistioireita, aivosumua (keskittymisvaikeudet, tiedonkäsittelyn hitaus), jatkuva päänsärky, nivel- ja lihassärky, haju- ja makuaistin häiriöitä lähde: terveystalo.com

Jokinen lähettää linkin Duodecim Terveysporttiin, jonka mukaan krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on moniin elinjärjestelmiin vaikuttava moninaisia oireita aiheuttava sairaus, jonka aiheuttajaa, mekanismia tai parantavaa hoitoa ei vielä tunneta.

Jokinen muistuttaa, että jo ennen koronaa infektion seurauksena on ilmennyt väsymysoireyhtymää, mutta mistä se lopulta johtuu, sitä ei vielä tiedetä.

Heikki Jokinen sairasti koronan tammikuussa ja treenit jäivät puoleksi vuodeksi. Perusarki sujui mutta esimerkiksi lapsen vienti pyörällä päivähoitoon otti voimille, kun polkiessa piti vetää pyöräkärryä.

– Mikä loppuvaiheessa oli koronan aiheuttamaa vai peruskunnon heikentymistä, sitä on vaikea määritellä.

Jokinen kuitenkin painottaa, että väsymykseen ja uupumiseen kannattaa suhtautua vakavasti ja kuunnella omia tuntemuksia. Oireista ei selviä sillä, että ylittää omat rajansa ja kuvittelee näin selättävänsä taudin. Pahimmillaan seurauksena voi olla vaikkapa sydänlihaksen tulehdus, joka on tautina hengenvaarallinen.

Long covidiin ei ole tarjolla lääkettä. Viimeisimpien tutkimusten mukaan kortisolin määrä elimistössä voi kertoa siitä, ketkä sairastuvat long covidiin. Kortisolihoitojen antaminen pitkittyneestä koronataudista kärsiville on jo antanut viitteitä oireiden helpottamisesta.

Heikki Jokinen kertoo törmänneensä tutkimuksesta kertovaan artikkeliin, mutta ei ole ehtinyt perehtyä siihen sen tarkemmin.

– Toivottavasti löydös saadaan toistumaan muissakin tutkimuksissa.

Miten potilasta sitten voidaan auttaa?

– Voimme tehdä potilaan kanssa yhdessä niin sanotun rasitusikkunan, jossa määrittelemme, paljonko asiakkaalla on voimavaroja päivää kohti.

Jokinen ohjeistaa, ettei voimavaroja kannata ylittää, sillä se voi vain pahentaa tautia. On kuunneltava omaa elimistöään ja toimittava sen mukaan.

Hän lohduttaa, että useimmilla oireet häviävät vuoden kuluessa.