Lukija ehdottaa mielipidekirjoituksessa hoiva-alalle aktiivimallia: "Jos hakisit ikääntyneelle äidillesi ja isällesi hoitajaa, olisiko ratkaisevaa koulutus vai asenne?"

Kuulin juuri hoivatyössä marinoituneen, tykätyn, osaavan ihmisen lopettaneen alan oppisopimuskoulutuksen. Hän ei uskonut selviävänsä ruotsin ja matematiikan kokeesta. Onko meillä varaa menettää näitä hoiva-alan helmiä? Hyvässä työyhteisössä kaikki pelaavat omilla vahvuuksilla.

Jos hakisit ikääntyneelle äidillesi ja isällesi hoitajaa, olisiko ratkaisevaa koulutus vai asenne?

Lääkitykset, haavojen hoito yms. haastavat hoitotoimet vaativat koulutuksen, ja siksipä koulutettujen pitäisikin saada keskittyä näihin haastaviin toimiin. Perustyötä voi tehdä ilman koulutusta.

Väestön ikärakenteen kehitys on ollut tiedossa 50 vuotta, on ollut tulevaisuuden tutkijaa, mietintäryhmää yms. On tiedetty että 2020-luvulla tulee housuun, mutta kaikille sopivaa vessaa ei ole löytynyt. No nyt on pöksyssä. Nyt pitää toimia.

Ehdotan aktiivimallia, jossa ulosottovelalliset, eläkeläiset, osa-aikaiset, pikavippivelalliset, erilaisia tukia saavat, liiton korvauksilla olevat yms. eivät menettäisi mitään, jos lähtisivät hoiva-alalle. Työssäoppimisesta maksettaisiin 5 euroa tunti tukien päälle. Kelalle ei tarvitsisi liitteitä toimittaa ja ulosottomieskin jäisi ilman.

Hoiva-alalle haluavat ihmiset auttaisivat perustyössä, normaaleissa elämäntoiminnoissa, kuten vessakäynneissä, syömisessä, pukemisessa yms. ja oppisivat koko ajan lisää. Hoitajamitoitusta voitaisiin nostaa ja hoivaosastot saataisiin auki. Hätäpäivystyksessä ja koko alalla kiire helpottaisi, kun muu hoito toimisi paremmin. Toki soveltuvuus alalle selvitettäisiin ja työyksiköissä päätettäisiin avustajien käytöstä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työtä tekemällä nämä erilaisissa kannustinloukuissa olevat ihmiset aktivoituisivat, löytäisivät itse työstä ja työympäristöstä elämänilon ja toivon siemenen.

Laki varmaankin tulee vastaan tässä. Erilaiset sidosryhmät hakevat tosissaan syitä, miksei konkreettisia toimia voida hoiva-alalle tehdä.

Jotenkin ironista on, että omaishoitajat tekevät aika vaativiakin hoitotoimia ilman koulutusta. Taitavat olla näitä työssä oppijoita.

Hyvässä hoidossa ja hoivassa kyse on läsnäoloista. Järkeistämällä koulutusvaatimuksia vapautuisi tuhansien koulutettujen työpanos vaativampaan työhön. Työviihtyvyyskin paranee, kun kiire helpottaa.

Lasketaan ensimmäistä porrasta ja otetaan halukkaat mukaan. Hoiva-alalla on näkymiä.

”Vallaton Virtanen”