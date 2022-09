Pääkirjoitus: Venäläisten viisumimääräyksiä on voitava tiukentaa yhteisesti koko EU:ssa

Presidentti Sauli Niinistö on vaatinut yhteistä eurooppalaista linjaa venäläisille myönnettäviin viisumeihin. Tällä viikolla hän toivoi Suomen linjaan kiristyksiä kiinteistöjä omistavien osalta. Niinistön mukaan kiinteistöomistuksen ei tulisi enää vastaisuudessa olla myönteinen tekijä viisumista päätettäessä. Hän kritisoi politiikan toimittajien tilaisuudessa torstaina venäläisten mahdollisuuksia bulvaanitoimintaan.

Suomen viisumilinja voi olla tiukka, mutta Venäjän EU-rajamaista se on sallivimmasta päästä. Kansalaisten ja poliitikkojen ärtymys siitä, että viisumin avulla venäläiset pystyvät lomailemaan, tekemään töitä tai tulemaan muista syistä Suomeen ja sitä kautta myös EU:n alueella Suomen kautta. Toki näin tekee moni muukin maa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on muistuttanut tällä viikolla, että viisumikielto vaatisi EU:n yhteisen linjauksen. Hän uskoo, että sellaiseen olisi valmiuksiakin. Hän on kuitenkin todennut että samanaikaisesti pitäisi ottaa käyttöön humanitaarisista syistä käyttöön otettava viisumi esimerkiksi kansalaisaktivisteille tai journalisteille.

Voisiko Suomessa olla mahdollista toteuttaa esimerkiksi Puolan ja Baltian päätöksiä, joiden mukaan rajat on suljettu kaikilta venäläisturisteilta. Ei varmaankaan. Joka tapauksessa venäläisten viisumin saamista on voitava vaikeuttaa entisestään. On ymmärrettävää, että perhesyistä viisumeja myönnetään, mutta jossain rajan on kuljettava.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suurella venäläisten joukolla on nytkin Suomen viisumi. Niinistön pohdinta voimassa olevien viisumien läpikäynnistä olisi iso työ, mutta ajatus ei kannata kokonaan tyrmätä. Käytännöt Schengen-maissa ja EU:ssa vaihtelevat paljon ja juuri tämä on iso ongelma.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.