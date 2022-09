Loton kaikkien aikojen suurin potti jakoon, 15,8 miljoonaa euroa Siilinjärvelle – Katso tästä oikeat numerot

Muuan siilinjärvinen herää sunnuntaiaamuun 15,8 miljoonaa euroa rikkaampana. Loton kierroksella 37/2022 nimittäin voitettiin sen yli 50-vuotisen historian suurin voitto: mainitut 15,8 miljoonaa euroa.

Edellinen ennätyspotti oli suuruudeltaan 15,7 miljoonaa euroa. Se meni kierroksella 14/2021 aivan kivenheiton päähän – Kuopioon viiden hengen porukalle.

Kaikkien aikojen suurimpien täysosumien kärkikymmeniköstä muuten löytyy Keskipohjanmaan levikkialueen paikkakunta. Kaustiselle tärähti 14 miljoonaa euroa loppuvuonna 2020.

Loton kierroksen 37/2022 oikea rivi on 1,16, 24, 27, 28, 36 ja 40. Lisänumero on 38. Plusnumeroksi arvottiin 30. Ensi lauantaina Loton potissa on 1,2 miljoonaa euroa.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 5 6 4 4 8 1. Numerolleen oikeaa riviä ei löytynyt.