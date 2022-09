Kokkolan kaupunki tuskin lähtee enää mylläämään Morsiussaaren kohuttujen tonttien vuokra-asioita – Kaupunginvaltuusto käsittelee vuokraa ja vuokra-aikaa koskevaa aloitetta maanantaina

Morsiussaari on Kokkolan kaupungin edustalla sijaitseva Vanhansatamanlahden suurin saari. Se on muuttumassa ympärivuotiseksi asuinalueeksi, minkä takia kaupungilta vuokralla olleet tontit on lunastettava. Kuva on vuodelta 2019.

Markku Jokela