Kokkolan ampumavälikohtauksen tutkinta etenee: Epäilty ampuja kuulusteltu, ase poliisin hallussa



Pohjanmaan poliisin viikonlopputiedotteessa kerrotaan Kokkolan ampumavälikohtauksen tutkinnan viimeisimmistä käänteistä. Tiedotteen mukaan asian tutkinta on edennyt, epäilty ampuja on kuulusteltu ja tilanteessa käytetty ase on poliisin hallussa.