Lukija ei anna mielipidekirjoituksessa pisteitä sen enempää hallitukselle kuin oppositiollekaan: Päätöksenteko pakkotyölaista on ollut farssi

Varsin erikoista, että hallitus, jossa istuu kaksikin niin sanottua työväenpuoluetta, junttaa pakkotyölakia. Toinen näistä puolueista on ihan käskijän paikalla.

Hienommalta nimeltään laki on ristitty potilasturvallisuuslaiksi. Tämä laki on todella voimakas hyökkäys työntekijöitä ja heidän oikeuksiaan vastaan. Erittäin vaarallinen päänavaus, josta kaikkien alojen työntekijöiden on syytä olla huolissaan. Tätähän voidaan ulottaa koskemaan muitakin kuin hoitotyötä tekeviä.

Koominen lisämauste farssiin saatiin, kun eduskuntatalon eteen kokoontuneeseen hoitajien mielenilmaukseen saapui puhumaan itsensä pitkän linjan ay-aktiiviksi esitellyt SDP:n kansanedustaja. Hän täräytti terävästi mikrofooniin, että hiljaa. Kyllä hävettäisi olla sosiaalidemokraatti.

Vasemmistoliiton suunnalta on kuulunut pientä purnausta ja ratkaisevassa äänestyksessä voidaan nähdä muutama kapinallinen. Salkunkantajat pitävät kyllä porukan suurin piirtein ruodussa. En usko vasemmiston löytävän periaatteitaan enää näin hallituskauden loppumetreillä. Tähänkin asti on kaikki käynyt eläkeputken poistosta ihan Natoa myöten. Honungstolpen on honungstolpen. Käy kuten perussuomalaisille edellisessä hallituksessa. Uskottavuus katoaa, mutta takkeja käännetään edelleen.

Eduskunta hyväksyi perjantai-iltana 16. syyskuuta sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön hallituksen esittämästä ”pakkotyölaista” äänin 62–30. Poissaolollaan äänestyksestä loisti 106 kansanedustajaa. Sentään lähes puolet oli vaivautunut äänestämään.

Jos opposition äänekkäät lain vastustajat olisivat olleet täysilukuisena paikalla, niin mene ja tiedä, vaikka mietintö olisi äänestyksessä kaatunut.

On toki ymmärrettävää, että perjantaisin osallistuminen asioiden hoitoon on laimeaa. Vaalikampanjoita on aloiteltu, ja monella kansanedustajalla on kiire tärvelemään läsnäolollaan erilaisten syysmarkkinoiden mukava ilmapiiri. Paikka auringossa kiinnostaa ja äänestäminen unohtuu. Tälläkin kertaa hyvin monella kansanedustajalla puheet ja teot eivät kohdanneet.

Yhtä surkuhupaisia näytöksiä ovat opposition jättämät välikysymykset kiihkeine keskusteluineen. Koskaan eivät välikysymyksen allekirjoittaneet eduskuntaryhmät ole täysilukuisena paikalla kun äänestetään valtioneuvoston tai ministerin nauttimasta luottamuksesta. Puheet valeoppositiosta eivät taida olla liioittelua.

Tästä viime perjantaisesta farssista puuttuivat myös kaikki kolme yhden hahmon eduskuntaryhmää. Äänestäjän näkökulmasta katsottuna kohde äänelle on ehkä etsittävä eduskunnan ulkopuolisista kerhoista. Kenties me tapaamme uurnilla.

Ari Saukko

Tervola