Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38, Tehyltä kylmäävä reaktio: "Hoitajat eivät unohda"

Helsinki

Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain äänin 109–38 maanantaina. Tyhjää äänesti yksi edustaja ja poissa oli 51 edustajaa.

Potilasturvallisuuslaki mahdollistaa suojelutyömääräysten antamisen hoitajille työtaistelun aikana. Lisäksi aluehallintovirastot voivat siirtää tai keskeyttää lakkoja viikon ajaksi enintään neljä kertaa.

Perussuomalaisten Arja Juvonen esitti lakiesityksen hylkäämistä.

Eduskunta hyväksyi jo perjantaina lain sisällön sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti.

Hoitajajärjestö Tehy ilmaisi tyytymättömyytensä välittömästi tiedotteen muodossa. Siinä Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tivaa, miksi lainsäätäjä otti käyttöön näin äärimmäisen keinon.

-Olen surullinen, vihainen ja pettynyt. Tuntuu siltä, että valtiojohto ei nyt ymmärrä kaikkia seurauksia. Hoitajat eivät unohda. Osa heistä on jo äänestänyt jaloillaan ja sitä kehitystä voi olla vaikea saada pysähtymään, vaikka hoitajia tyydyttävä palkkaratkaisu ennemmin tai myöhemmin syntyykin, sanoo Rytkönen tiedotteessa.

- Rahoitus on, miksi sopimusta ei sitten synny? Pallo pyörii koko ajan takaisin KT:n suuntaan. KT:n ylimmän päättävän elimen valtuuskunnan puoluejako on sellainen, että nuo samat edellä mainitut puolueet voisivat valtuuskunnassa päättää hoitajien palkankorotukset turvaavasta ratkaisusta. Miksi ihmeessä näin ei ole toimittu ja hoidettu aikaa sitten asia pois päiväjärjestyksestä? Hoitajapula on kuitenkin pakko ratkaista, kysyy Rytkönen.