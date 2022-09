Lapsen kuolema jakoi elämän kahtia – Kokkolalaisessa Hovatovin perheessä on aika ennen Valtterin kuolemaa ja aika sen jälkeen: "On vieläkin on vaikea vastata, kun joku kysyy montako lasta meillä on"



Taija, Onni ja Eino tietävät, että Valtteri kuuluu yhä perheeseen.

Hakalahtelaisessa kodissa eletään tiistaina tavallista aamuarkea. Perheen äiti Taija Hovatov hoputtaa nelos- ja vitosluokkalaisia poikiaan kouluun ja herättää vahingossa myös yövuorossa olleen esikoisensa.