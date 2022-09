Katariina Anttilan kolumni: Höpödosentti hurmaa – Toivottavasti Markku Pölösen suunnitelma ortotopologi Aapo Heikkilästä kertovasta elokuvasta onnistuu

Itse keksimänsä höpötieteen, ortotopolgian dosentti Aapo Heikkilän (1931–1993) elämästä ei vaiheita puuttunut. Aapo syntyi Haapaveden Pirnesperällä ja osoitti jo lapsena poikkeuksellista lahjakkuutta. Kovat lähtökohdat eivät antaneet mahdollisuuksia akateemisiin opintoihin, mutta opettivat ettei sääntöjen kanssa kannata olla turhan nuuka. Aapo toimi omatekoisella todistuksella niin kansankoulunopettajana kuin psykiatrinakin, mistä tuomittiin vankeuteen vuonna 1957.

Vähän myöhemmin Aapo ilmaantui Oulun yliopistoyhteisöön, osallistui luennoille, alkoi kehitellä omaa tieteenalaa ja oli lopulta kuolemaansa asti yliopiston vähän tärähtänyt maskotti, joka toi kampukselle huumoria, hulluttelua ja yllättäviä näkökulmia.

Saapa nähdä, miten isoksi hitiksi Markku Pölösen Aapo Heikkilästä käsikirjoittama ja ohjaama monologinäytelmä Ortotopologian lopulliset alkeet aikojen saatossa muodostuu. Näytelmä on verrattoman hauska mutta myös liikuttaa syvästi ja pistää pohtimaan kykyämme sietää ja ymmärtää erilaisuutta. Nauretaan, mutta ei Aapolle vaan Aapon kanssa, sillä ei maailmaa tarvitse aina ottaa niin vakavasti.

Näyttelijä Mika Nuojua veti ortotopologin pikkutakin (ja neljän muunkin roolihahmon vetimet) päälleen yleisön edessä ensimmäisen kerran viime keväänä ja taitaa saada tehdä niin vielä pitkään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Luentosaliin kirjoitettu monologi on helppo siirtää, ja sittemmin sitä on esitetty muun muassa Haapavedellä, Aapon Heikkilän kotipitäjässä. Esityksissä on ollut hauska vinksahtaneen sukukokouksen tunnelma, sillä täpötäydessä auditoriossa istui niin Aapon kuin Mika Nuojuankin sukua. Haapavetiset juuret ovat osaltaan auttaneet Nuojuaa vaikuttavassa sukelluksessa "dosentin" nahkoihin.

Pölönen on suunnitellut Aapo Heikkilästä myös elokuvaa, kun vain saisi – Aapon sanoin – vinanssit kohilleen. Toivon hankkeelle myötätuulta!