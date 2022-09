Lue tästä koronan varianttirokotteesta: Onko sote-henkilöstö etusijalla, toimiiko rokote eri varianttiin kuin se on räätälöity?

Soiten alueen rokotuspaikoissa otetaan ensi viikolla (viikko 39) käyttöön uusi koronarokote, joka on räätälöity omikron-virusvariantille. Pfizer/BioNTechin valmistama Comirnaty Original / Omicron BA.1 -rokote on tarkoitettu rokotesuojan tehostamiseen.

Soiten korona joukkorokotuksista vastaava Jukka Aro, ketkä voivat saada varianttirokotteen?

– Omikron-virusvariantille räätälöity rokote ei kuulu perusrokotesarjaan vaan sitä annetaan vasta kolmannesta rokotteesta eteenpäin. Tavanomaisen rokotteen jälkeen kolmas, neljäs ja viides rokote voi olla varianttirokote.

Voidaanko em. rokotetta antaa myös lapsille?

– Varianttirokotetta voi antaa kaikille yli 12-vuotiaille, sillä heillä rokotevaste on samantyyppinen kuin aikuisilla. Alle 12-vuotiaille annetaan vain kaksi rokotetta.

Annetaanko kaikki rokotukset nyt varianttirokotteina?

– Ei. Asiakas voi itse päättää, ottaako varianttirokotteen vai tavanomaisen rokotteen. Kaikkia rokotteita on saatavilla. Ensimmäisen ja toisen rokotteen voi saada vain alkuperäisellä rokotteella.

Onko haittaa siitä, että edellinen rokote ei ole Pfizer/BioNTechin rokote?

– Ristiin rokottaminen on edelleen mahdollista. Jos on saanut Modernan rokotteen, voi saada myös Comirnaty-rokotteen. Toistaiseksi Modernalla ei ole myyntilupaa varianttirokotteelle.

Mitä tiedetään uuden varianttirokotteen tehosta?

– Uudessa rokotteessa on alkuperäistä rokotetta on päivitetty tehostamaan erityisesti omikron BA.1 -virusvarianttia vastaan alkuperäisen Covid-19-viruksen lisäksi. BA.1 -variantti oli alkuvuodesta vallitseva variantti, ja keväällä vallitsevaksi variantiksi tulivat BA.4 ja BA.5 -variantit.

– THL on ilmoittanut, että varianttirokotteella on laajempi suojateho. Paras teho on kuitenkin siihen varianttiin, johon se on valmistettu.

Saavatko kaikki sote-henkilöstöön kuuluvat varianttirokotteen?

– Sote-henkilöstö ei poikkea rokotusjärjestyksessä muista kansalaisista. Toivetta siihen on ollut ainakin OYS-erityisvastuualueella, mutta THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ja KRAR (Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä) ei ole tällaista päättänyt.

Keille suositellaan neljättä koronarokotetta?

– Tällä hetkellä Soiten alueella annetaan neljänsiä koronarokotuksia vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, kaikille yli 60-vuotiaille sekä muille neljänteen rokotukseen oikeutetuille.

Voiko alle 60-vuotias saada neljännen rokotteen?

– Riskiryhmän kuuluessaan kyllä.

Kuinka monelta neljänteen rokotteen oikeutetulta on saamatta rokote?

– Heitä on Soiten alueella noin 28 000, mutta joukossa on paljon myös sellaisia, jotka ovat sairastaneet koronataudin. Sairastettu korona katsotaan yhdeksi rokotuskerraksi.

Ketkä voivat saada viidennen koronarokotteen?

– Se on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneille, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt.

Missä koronarokotteen voi saada?

– Rokotuspisteet sijaitsevat Kokkolassa, Kannuksessa, Toholammilla, Kruunupyyssä, Teerijärvellä, Vetelissä ja Perhossa. Soiten alueella koronarokotukseen voi hakeutua ajanvarauksella tai walk-in-periaatteella.

