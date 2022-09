Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Pelkistettyä tyylikkyyttä – "Maku on aika perinteinen ja tietyllä tavalla kiltti."

Viiniarvio

Domaine Zinck Riesling Prestige 2020, Ranska, 13,48 €

Palataan valkoviineissä taas Rieslingin pariin. Kävin joskus reilut kymmenen vuotta sitten Alsacessa Paul Zinckin viinitilalla ja maisteltiin erilaisia viinejä lävitse. Kun tuli Rieslingin vuoro, sanoin että olen maistanut sitä jo Suomessa. Vastaukseksi naurahdettiin, että en ole. Suomeen piti erikseen lisätä sokeria viiniin Alkon pyynnöstä, muutoin heillä oli tuotannossa kuiva Riesling muuta maailmaa varten.

Mutta Suomikin muuttuu ja nyt tuota Zinckin kuivaa Rieslingiä saa jo meiltäkin. Sen tuoksu on selkeän sitruksinen, lisänä melonia ja aavistus vihreää omenaa. Mukana on myös hunajainen aromi, joka tulee kyllä rypäleestä, vaikka viini ei olekaan makea.

Maku on aika perinteinen ja tietyllä tavalla kiltti. Sitrus on maun selkeä perusta ja täyttää suun kohtuullisen pitkästi. Vaikka Riesling on aina hapokas, nyt hapot ovat hieman pehmeämmät. Koeruokana oli kokonaisena grillattua taimenta ja sen kanssa Zinck toimii kyllä. Mutta sopisi mielestäni erityisesti myös kasvisruualle, koska hapokkuus on maltillista. Lisäksi tätä voi nauttia ihan vain seurusteluviininä. Hyvin tehty laatuviini, ei niin huippuun viritetty kuin parhaat saksalaiset makupommit, mutta kyllähän tällaiselle hillitymmälle Rieslingille on selvästi paikkansa.