Pääkirjoitus: Työvoimapula ei ainakaan hellitä Suomessa – Kielitaito-ongelma olisi taklattavissa

Suomen työvoimapula pahenee edelleen. Työvoimapula näkyy monilla eri aloilla maa- ja metsätaloudesta vientiyrityksiin ja kuten paljon on puhuttu, hoitoalaan. Hyvä uutinen on se, että yritysten mielestä kansainvälisten osaajien saatavuus on parantunut. Huono uutinen on se, että työvoimapula syvenee entisestään. Kiinnostavaa onkin, että taloussuhdanteen epävarmuudesta ja riskitekijöistä huolimatta työvoimapulan arvioidaan pahenevan. Tämä on erittäin huono asia yritysten ja elinkeinoelämän kannalta.

Baronan työnantajatutkimuksen perusteella tiedetään, että 44 prosenttia suomalaisista työnantajista työllistää kansainvälistä työvoimaa. Baronan kansainvälisen työvoima ja tulevaisuus -tutkimuksen mukaan lähes kolmannes työnantajista, joilla ei ole ulkomaisia työntekijöitä, ovat alkaneet keskustella asiasta.

Barona kertoo tiedotteessaan, että kielitaitoon liittyvät vaatimukset jarruttavat edelleen kehitystä. Näin ei tarvitsisi olla, sillä kielitaitoa on mahdollista hankkia ja toisaalta monet yritykset ovat jo lähtöjään kansainvälisiä, jolloin esimerkiksi englanti on työkieli.

Pahimmillaan Suomessa asuu jo nyt sellaista potentiaalista työvoimaa, jolla on korkeakin koulutus, mutta kielitaito ei riitä tai tutkinnolla ei ole vastaavuutta Suomessa. Näihin asioihin pitäisi pystyä löytämään ratkaisuja. Sodan jaloista muuttaneista ukrainalaisia on työllistänyt yhdeksän prosenttia työnantajista. Sitä voidaan arvioida, onko määrä niin suuri kuin voisi olla.

Nyt on syytä hakea aktiivisesti ratkaisuja kielitaito-ongelmiin, jos työvoimaa olisi muuten saatavissa. Kaikki ammatit eivät edellytä samanlaista suomen kielen osaamista. Monessa yrityksessä voi olla useantasoisia tehtäviä, joiden kautta mahdollisesti päästään kiinni myös suomen tai ruotsin kieleen. Toisaalta myös yritysten henkilökuntaa on autettava kohtaamaan muualta tulleita työkavereita ja mahdollistamaan ulkomaisen työvoiman asettuminen uudelle kotiseudulle ja uuteen työpaikkaan.

