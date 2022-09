Enpä olisi uskonut aloittaessani vedensäästöprojektin tämän vuoden alussa, että veden ja sähkön säästämisestä tulisi oikeasti totta. Kun odoteltiin koronapandemian hellittämistä ja paluuta normaaliin, tulikin sota ja energiakriisi. Polttoaineiden ja ruoan hinnat nousivat, ja ihmiset ovat joutuneet pakostakin miettimään kulutustottumuksiaan uusiksi.

Aloin säästää vettä, koska ahdistuin viemäristä alas tuhlaamastamme puhtaasta vedestä. Kerroin siitä alkuvuodesta kolumnissanikin. Vedensäästöprojektin innoittamana aloin innostua muutenkin kulutuksen vähentämisestä, mikä sopii tähän aikaan myös taloudellisesti. Luin Julia Thùrenin kirjan Kaikki kuluttamisesta – Näin aloin käyttämään rahojani paremmin, joka avasi silmiäni kulutushysteriaan sekä siihen, kuinka paljon suomalaiset ovat ulkoistaneet päästöjään ulkomaille.

Omaatuntoaan voi hyvitellä sillä, että kierrättää jätteet oikeaoppisesti. Tuleehan siitä kieltämättä hyvä mieli, kun saa järjestettyä kodin jätteiden kierrätyksen toimivaksi ja kiikuttaa muun muassa pahvit ja muovit oikeisiin lajittelupisteisiin. Se ei kuitenkaan enää riitä, vaan kuluttamista olisi oikeasti saatava vähennettyä. Suomen aiheuttamista luonnonvarojen kulutuksesta noin puolet kohdistuu maamme rajojen ulkopuolelle, koska kuluttamamme tuotteet on tuotettu muualla, tiivistää Greenpeace verkkosivuillaan.

Tunnustan, että hairahduksia tapahtuu. Tätäkin kolumnia kirjoitan oman mittapuuni mukaan aivan liian kalliit farkut jalassani. Farkut on valmistettu vastuullisesti, mutta oleellisempi kysymys on se, olisinko tarvinnut uudet farkut? Tarvitsemmeko ylipäätään sen kaiken, jota kipeästi haluamme ja luulemme tarvitsevamme? Yhä useammin olisi syytä kierrättää, korjata vanhaa, käyttää tavaroita uudelleen ja yksinkertaisesti kieltäytyä uuden hankkimisesta.

Elokuun alussa uutisoitiin, että Ylen Taloustutkimuksella teettämään kyselyn mukaan yli 80 prosenttia suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta tai luontokadosta. On syytä ollakin. Toivottavasti mahdollisimman moni huolestumisen lisäksi ryhtyy tekoihin. Mieti, miltä tuntuu astella syksyisessä metsässä vihreän, ruskean ja ruskan eri sävyjen ympäröimänä. Saat hypistellä ikivanhojen mäntyjen ja kuusien kaarnaisia runkoja ja iloita naavatupsujen koristamista oksista. Kuvittele, että sitä ei enää joskus olisi. Siinä on hyvä syy toimia.