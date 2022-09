Joukko suomalaisturisteja on jumissa hotellissa Turkissa, koska matkatoimisto ei ole hoitanut pakettimatkojen maksuja

Helsinki

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo selvittävänsä julkisuudessa olleita tietoja, joiden mukaan matkatoimisto Detur ei ole kyennyt maksamaan Turkissa matkalla olevien asiakkaidensa majoitusta. KKV on pyytänyt Deturilta selvitystä tilanteesta välittömästi.

Deturin asiakkaat ovat tiettävästi saaneet kehotuksen maksaa majoituksesta itse, vaikka he ovat jo maksaneet hotellin osana matkapakettia. Ongelma koskee suomalaisten lisäksi myös muita Deturin pohjoismaisia asiakkaita.

KKV selvittää asiaa yhdessä pohjoismaisten viranomaisten kanssa. Detur on ruotsalainen matkatoimisto, ja näin ollen myös yhtiön vakuudet ja vakuuksia valvova viranomainen ovat Ruotsissa.

KKV:n mukaan matkailijoiden tai pian matkalle lähtevien kannattaa odotella lisätietoja. KKV kertoo verkkosivuillaan tilanteesta heti lisää kun tarkempia tietoja on saatavilla.

Detur ei ole torstaina vastannut STT:n yhteydenottopyyntöön.

Tiedotusta faksilla

Sanomalehti Keskisuomalainen kertoi keskiviikkona, että erään Deturin asiakkaan mukaan Turkissa Alanyassa on joukko suomalaisturisteja jumissa hotellissa, koska Detur ei ole hoitanut myymiensä pakettimatkojen maksuja.

Detur on asiakkaan mukaan lähettänyt faksin, jossa neuvotaan asiakkaita maksamaan hotellilasku ja lähettämään kuitti yhtiön asiakaspalveluun. Faksissa kerrotaan, että Detur on myyty isommalle yhtiölle ja kaikki rahasiirrot on nyt seisautettu.

Viestin mukaan asiakkaat saavat rahat takaisin, kun uusi omistaja saa pääsyn ostamansa yhtiön rahaliikenteeseen.