Kari Urpilainen tekee mielipidekirjoituksessa kahdeksan havaintoa Ruotsin eduskuntavaaleista: Blokkipolitiikka voi hyvinkin johtaa siihen, että vaalien voittajat eivät pääse hallitusvaltaan

Uutisoinnissa viikonvaihteen Ruotsin eduskuntavaaleista välittyi vahvasti se kuva, että mittaa toisistaan ottivat demareiden johtama blokki ja kokoomuksen johtama porvaripuolueiden muodostama blokki.

Uutisoinnin sivujuonteena näytti olevan eri puolueiden saamat tulokset, ehkä ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta, jonka nousu ohitse ns. maltillisen kokoomuksen oli kieltämättä historiallinen.

Tuloslaskenta tuotti tulokseksi porvari-oikeistoblokin voiton – kuten kommentoinnit kuuluivat – niukasti paikoin 176–173, eli kolmella paikalla. Jos tai kun porvariblokki voi tai kykenee muodostamaan enemmistöhallituksen, tapahtuu vallanvaihto. Tilanteesta voi tehdä mielenkiintoisia havaintoja.

Ensinnäkin. Meidän kokoomuksemme veljespuolue, ns. maltillinen kokoomus hävisi vaalit jo toista kertaa peräkkäin. Vuoden 2018 vaaleissa puolueen kokema tappio oli peräti 3,49 % ja 14 parlamenttipaikkaa. Nyt puolue menetti kannatustaan 0,7 %, ja 2 paikkaa. Suhteellinen kannatus oli vain 19,1 %,eli 1,4 % vähemmän kuin ruotsidemokraattien.

Toiseksi. Jo vuoden 2018 vaaleissa ruotsidemokraatit, joka on perussuomalaisten veljespuolue, nousi runsaan 17 %:n kannatuksella lähelle kokoomusta. Paikkoja he saivat 62, kun kokoomuksen paikkamäärä oli 70. Nyt He lisäsivät kannatustaan noin 3 % eli nousivat 20,5 %:n kannatuksellaan kokoomuksen ohitse porvariblokin suurimmaksi puolueeksi.

Kolmanneksi. Ruotsidemokraatit on poliittisena liikkeenä vahvasti porvarillinen puolue, jonka vaalivoitto ei kuitenkaan välttämättä avaa sille ovia vallan kahvaan hallitukseen, sillä porvariblokin muista puolueista esim. liberaalit, jotka saivat nyt 16 paikkaa 4,6 %:n ääniosuudellaan, karsastaa julkisesti yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa.

Neljänneksi. Päättyvän vaalikauden aikana keskustapuolue irtautui porvariblokista ja hakeutui yhteistyöhön demarivetoisen blokin kanssa. Puolue koki näissä vaaleissa merkittävän seitsemän paikan menetyksen ja kannatuksessa 2,1 prosentin tappion. Yllättävää ei olekaan se, että puolueen johto on ilmoittanut erostaan.

Viidenneksi. Historiallisen pitkän eli kahdeksan vuoden pääministerikauden jälkeen demarit menestyivät näissä vaaleissa selvästi paremmin kuin vuoden 2018 vaaleissa, jolloin menettivät 13 paikkaa 28,2 ääniosuudellaan. Nyt demareiden saavutusta eli 30,43 %:n ääniosuutta ja jopa seitsemää lisäpaikkaa voidaan perustellusti pitää merkittävänä saavutuksena pääministeripuolueelta.

Kuudenneksi. Kaikkien yllätykseksi blokkipolitiikka voi hyvinkin johtaa Ruotsissa siihen, että vaalien voittajat eli demarit ja ruotsidemokraatit eivät kumpikaan pääse hallitusvaltaan. Toisen peräkkäisen kirvelevän tappionsa kokenut kokoomus haluaa päästä hyötymään blokkipolitiikasta, joka parhaimmillaan voi johtaa siihen, että ruotsidemokraatit hinnoittelee tukensa hallitusvallalle sen ulkopuolelta, pääsemällä näin eroon hallitusvallan ”kulutuksesta” ja ” puhtaammalla” kaulalla seuraaviin vaaleihin.

Seitsemänneksi. Voisi ajatella, että muuallakin kuin Suomessa aletaan kummastella ruotsalaiseen politiikkaan pesiytynyttä blokkipolitiikkaa. Etenkin jos selvästi jo vuosia tappiokierteessä ollut kokoomus pääsee pääministeripuolueen asemaan!

Kahdeksanneksi. Äänestysaktiivisuus laski 84,2 %:iin, joka on n. 3 % alhaisempi kuin 2018 vaaleissa. Osanotto oli korkea verrattuna esim. meidän vuoden 2019 eduskuntavaalien 68,7 prosenttiin. Voiko eron selittää se, että Ruotsissa käydään kolmet vaalit (eduskunta-, aluehallinto- ja kuntavaalit) samaan aikaan? Voisiko samaa ajatella meilläkin kansanvallan vahvistamiseksi?

Kari Urpilainen

valtiopäiväneuvos

Kokkola