Janne Jukkolan mielipidekirjoitus: Keski-Pohjanmaan alueen energialaitosten pitäisi kiireesti aloittaa hakevarastojensa kerryttäminen

Meille kaikille lienee tärkeää, että energialasku ei kasvaisi enää. Sähkön hinta nousee, ja myös energiahakkeen saatavuudessa on isoja ongelmia Venäjän tilanteen ja kotimaisten varastojen vähyyden vuoksi. Hakeasia ei ole juurikaan ollut esillä mediassa, vaikka nykytilanne on hyvinkin huolestuttava.

Tietojeni mukaan esimerkiksi Kokkolan energialaitoksella on pulaa biopolttoaineesta ja sitä säännöstellään. Kokkolan Energia tarvitsee vuodessa noin 700 000 MWh edestä poltettavaa. Nyt Venäjän hake on poissa pelistä ja turve on Suomen hallituksen päätöksillä tehty niin kalliiksi, ettei sitä pystytä polttamaan. Tällä on suora yhteys kokkolalaisperheiden ja myös yritysten kaukolämpölaskuun.

Voin entisenä hakelämmittäjänä sanoa, että ei naurattaisi ottaa talvea vastaan tässä maailmantilanteessa, jos ei olisi tarpeeksi haketta varattuna varastossa. Toivotaan lauhaa talvea, että tästä selvitään. Nyt olisi viisasta varautua myös seuraavaan talveen 2023–2024. Käytännössä tänään kaadettu puu on poltettavissa vasta vuoden päästä, sillä sen täytyy myös kuivua.

Kilpailu energiapuun saatavuudesta on kovaa ja ongelma lienee sama kaikissa kunnallisissa energiayhtiöissä. Nyt pärjäävät ne, jotka olivat vahvoja ja kilpailukykyisiä jo ennen nykyistä energiakriisiä.

Valitettavasti olemme havahtuneet tilanteeseen, että länsimaissa olemme menettäneet itse kukin kyvyn nähdä enää vuotta pidemmälle missään ja olemme olleet siksi huonosti varautuneita erilaisiin tuleviin häiriötilanteisiin.

Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla voisimme aloittaa hakevarastojen kerryttämisen aluksi omista metsistä. Esimerkiksi Kokkolassa kaupunki ei ole myynyt energiapuuta Kokkolan Energialle. Tähän toivoisin nyt muutosta tulevalle sopimuskaudelle.

Ollaan viisaita ja ostetaan tavaraa varastoon suunnitelmallisesti ja erityisesti läheltä. Meillä on alueen metsien lisäksi metsätienvarret, jokivarret ja pellonreunat täynnä hyödyntämätöntä energiaa, ja niitä hyödyntämällä myös maisema parantuu. Läheltä ostettu puu jättää myös rahat omalle alueelle ja työllistää. Tällä on taas myönteistä vaikutusta kuntien talouteen.

Ehdotankin, että Kokkolan ja alueen energialaitoksissa aloitetaan aktiiviset toimenpiteet energiahankkeen keruussa. Eli kiireesti yhteydet maanomistajiin ja nöyrästi tekemään kauppaa. Maakunnasta löytyy kyllä koneita ja tekijöitä. Nyt täytyy nähdä vaivaa, jotta vuotuinen energiapuun määrä saadaan kasaan. Venäjältä ei tule laivalla tavaraa nyt eikä lähitulevaisuudessa.

Kasvatetaan omavaraisuutta näinä aikoina niin paljon kuin mahdollista.

Janne Jukkola

yrittäjä, aluevaltuuston ja kaupunginvaltuuston jäsen (kok.)

Kokkola