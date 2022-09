Yrittäjä Anne Niemen mielipidekirjoitus: Hallitsematon velkaantuminen on katkaistava – Kasvu syntyy yksityisten yritysten toiminnan tuloksena

Suomalainen yhteiskunta harmaantuu yhtenä nopeimmista maailmassa. Ikäpyramidimme muoto haastaa nykyrakenteisen yhteiskuntamme rahoituksen vakavasti. Yhä pienenevien työikäisten ikäluokkien on kyettävä rahoittamaan nopeasti kasvava työelämän ulkopuolisten joukko.

Tähän haasteeseen varautuminen on valitettavan heikkoa.

Jos yksi vastauksista on vuoden vaihteessa toimintansa aloittavat, sote-uudistuksen tuloksena syntyneet hyvinvointialueet, päättäjiemme kyky vastata maamme isoihin haasteisiin ei vakuuta.

Luodun julkisvetoisen mallin toimivuus asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi näyttää valitettavan heikolta. Yksityisten yritysten ohi ajavat perustettavat Inhouse-yhtiöt. Kustannusten kasvu näyttää väistämättömältä.

Runsaan vuosikymmenen aikana valtiomme on velkaantunut lisää yli 60 miljardia euroa. Ensi vuonna velkamäärä kasvaa jälleen yli 8 miljardilla. Valtiontaloudessa on rakenteellinen alijäämä.

Näin ei voi jatkua. Hallitsematon velkaantuminen on katkaistava. Tarvitaan sekä menojen karsimista että kasvua kannustavia päätöksiä.

Päättäjät on valittu tehtäviinsä tekemään päätöksiä, niitä ikäviäkin. On uskallettava tehdä priorisointeja menoissa. Kaikki menot eivät ole kokonaisuuden kannalta yhtä tärkeitä, vaikka ne varmasti aina joidenkin mielestä ovat hyvinkin tarpeellisia. Vastuulliset päättäjät uskaltavat tehdä muutakin kuin lisätä velanottoa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhtälön toinen puoli on vähintään yhtä tärkeä. Kasvu syntyy yksityisten yritysten toiminnan tuloksena. Yrityksissä keskeinen päättäjä on yrityksen omistaja. Pienissä yrityksissä, joita lähes kaikki yrityksemme ovat, tämä omistaja on kasvollinen yrittäjä.

Yritysten kasvu on siis kiinni yrittäjien päätöksistä. Siksi kasvun avaimet ovat yrittäjien luottamuksen, riskinotto- ja kasvuhaluun vaikuttavissa päätöksissä. Ennustettava ja ennen kaikkea toiminnan mahdollistavia vapauksia lisäävä lainsäädäntö on keskeisintä.

Rakenteitamme on välttämätöntä muuttaa. Kansantaloutemme kasvupotentiaali on saatava merkittävästi isommaksi kuin nykyinen noin 1,5 prosentin taso. Työpaikkatason päätöksenteon lisääminen vapauttaisi yrityksiä parhaiden tuottavuuskeinojen käyttöön. Passivoiva ja työllistymistä haittaava sosiaaliturva on uudistettava työnteon lisäämistä kannustavaksi.

Harmaantuva kansakunta ansaitsee arvokkaan kohtelun. Terve talous on väline varmistaa tämä. Järkevä menokuri ja talouden kasvu ovat terveen talouden kulmakivet. Päättäjät voivat vaikuttaa molempiin, yrittäjät hoitavat kyllä osansa.

Anne Niemi

yrittäjä

Suomen Yrittäjien 1. varapuheenjohtaja

Suomen Yrittäjien puheenjohtajaehdokas