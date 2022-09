Pasi Backmanin mielipidekirjoitus: Asumistuki nostaa asumisen hintaa – Nykyinen asumistukijärjestelmä tulee veronmaksajille kohtuuttoman kalliiksi

KELA – asumistuki – nousevat vuokrat – yritysten voitot! Ketju kuvaa sitä, miten valtion maksamia sosiaalitukia valuu yritysten voittoihin ja miksi Suomessa asuminen on kallista.

Asuntotuotannon hinnat nousevat, kun vuokra-asuntojen rakennuttajat ja rakennusyhtiöt tietävät saavansa parhaat voitot tekemällä kerrostaloja, jotka rakennetaan täyteen yksiöitä, kaksioita ja muutama pieni kolmio. Hyvät vuokratuotot ovat nostaneet näitä sijoittajille rakennettujen asuntojen hintoja. Samalla ovat nousseet myös isompien perheasuntojen hinnat.

Markkinatalouden kannalta tuossa ketjussa on kaksi osaa, jotka vääristävät asuntomarkkinoita.

Asuntojen hinnat nousevat, koska rakennuttajat ja asuntosijoittajat tietävät vuokralaisten saavan valtiolta asumistukia.

Ilman tuloja asuva opiskelija tai pienituloisen ihminen tietää saavansa tukea vuokra-asumiseen ja pystyy vuokraamaan myös hieman kalliimmankin asunnon. Näin käy siinäkin tapauksessa, vaikka vuokrat nousevat, koska vuokratuet nousevat vastaavasti.

Asumistukia maksettiin vuonna 2020 yhteensä 1,57 miljardia, kun se vuonna 2010 oli 0,53 miljardia. Summa on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa! Kun tähän lisätään asumisen kalleudesta johtuvien syiden vuoksi ihmisille maksettavat sähkö-, ruoka-, vaate-, harrastus- ym. tuet, niin sosiaalitukien summa kasvaa huomattavasti.

Yhtä paljon kuin asumistuet menevät tarpeeseen, niin yhtä paljon ne johtavat väärinkäytöksiin, jotka nostavat sosiaalitukien menoja ja veronmaksajien verokuormaa.

Asumistuet voivat aiheuttaa sen, että yhdessä asuvasta nuoresta parista toisen saatua töitä tuen saava hankkii toisen vuokra-asunnon, jotta asumistuki tuki ei lopu.

Sama ongelma voi tulla kahden yksin asuvan ihmisen eteen, kun he seurusteltuaan aikansa muuttavat yhteen. He eivät tee muuttoilmoitusta, kun voi käydä niin, että asumistukea saavan tuet loppuisivat. He asuvat toisen asunnossa ja laittavat toisen asunnon tuottamaan!

Rakenteita täytyy muuttaa siten, että ihmisiä ei eroteta sen vuoksi, että asumistuki loppuisi eikä asuntomarkkinoita vääristetä yhteiskunnan tukipolitiikalla.

Miksi mitään ei tapahdu? Keinoja kyllä olisi mutta tahto puuttuu! Mielestäni liian monelle (rakennuttajat, rakennusyhtiöt, vuokra-asuntoyhtiöt, sijoittajat ym.) nykyinen systeemi on hyvä ja tuottaa voittoja, ja näitä intressipiirejä löytyy politiikan molemmilta laidoilta ja myös keskeltä. Ainoita häviäjiä ovat kaikki ne, jotka tämän maksavat, eli veroja maksavat ihmiset.

Pasi Backman

puheenjohtaja

Liike Nyt Oulun piiri