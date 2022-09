Pääkirjoitus: Sanomalehti on selvästi suomalaisten sydämissä – Digitaalisuus kuuluu nykyään kaikenikäisille

Suomalaiset ovat lukijakansaa, ja kansalaisia kiinnostavat myös sanomalehdet erilaisissa muodoissaan. Kiitos kaikille teille, jotka nyt luette tätä kirjoitusta. Keskipohjanmaa ja alueen paikallis- ja kaupunkilehdet tarvitsevat lukijansa ja ystävänsä. Media elää ainoastaan vuorovaikutuksessa lukijoidensa kanssa. Siksi jokainen yhteydenotto ja palaute ovat tärkeitä.

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mittauksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Journalistiset sisällöt eivät siis ole eliitin tuotteita. Digitaalisuus on arkea niin medioiden tekijöille kuin asiakkaillekin. Joskus kuulee jopa vähäteltävän sitä, että lehteä on luettu sosiaalisen median kautta poimitusta jutusta tai muuten digiversiona. Olennaista on se, että ihmiset haluavat lukea faktapohjaista, juuri heille tehtyä sisältöä.

Sanomalehtisisältöjä lukee digitaalisena 86 prosenttia suomalaisista. Se tarkoittaa sitä, että tätäkin pääkirjoitusta luetaan älypuhelimeen ladatusta uutissovelluksesta ja digitaalisen näköislehden kautta. Lehteä luetaan myös paperille painettuna perinteisessä muodossaan.

Tyypillistä on se, että ns. julkaisualusta valitaan tilanteen mukaan. Uutisia seurataan puhelimen kautta monta kertaa päivässä. Aika moni on oppinut lukemaan pitkätkin jutut tai katsomaan videoita älylaitteen kautta.

Vähiten sanomalehtien digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet, joskin heistäkin kolme neljästä lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina. Niin tekevät myös keskipohjalaiset.

Olennaista on tietysti se, millaista lehden sisältö on. Keskipohjanmaa haluaa olla nopea uutisoija, mutta tuoda hitaammilla ja pitemmillä jutuilla taustoja ja kaaria asioille. On hyvä olla näkemystä historiaan ja tulevaisuuteen ja kertoa, miten asiat liittyvät toisiinsa. Oman alueen elinvoimaa etsitään ja edistetään monella tavalla. Se voi olla myös päättäjien haastamista tekemään asioita entistä paremmin.

Hillan Groupin lehtiperheeseen esimerkiksi tällä alueella kuuluu useita paikallis- ja kaupunkilehtiä, joilla on omat innokkaat lukijansa. Paikallislehtiä luetaan paljon myös oman alueen ulkopuolella. Pääkaupungissa oma kotiseudun lehti tuo lähelle paikalliset uutiset. Parhaimmillaan se tarjoaa yhteyden omiin juuriin lämpimästi ja yhteisöllisesti.

Keskipohjanmaan lukijat ovat kiinnostuneita hyvin monenlaisista sisällöistä. Yritystarinat, kotijutut, ihmiskohtalot kiinnostavat, kun asioita ovat kertomassa kokijat ja näkijät itse. Tapahtumiin mennään yhä useammin vaikkapa suorien livelähetysten kautta. Nykyaikainen media tarjoaa sisältöjä useilla tavoilla paketoituina.

Ideana ei ole tarjota digitaalisesti pelkästään samaa sisältöä kuin paperille painettuna kirjoitettuna tekstinä tai valokuvina vaan tarjota monenlaisia elämyksiä. Korona-aikana aloitetut striimit ovat nyt osa arkea ja tulevat olemaan sitä yhä tiiviimmin.

Suomalaisista kolme neljästä pitää painettuja tai digitaalisia sanomalehtiä luotettavina, uutisoitiin syyskuun alussa (IRO Researchin elokuussa tekemästä Tuhat suomalaista -tutkimus). Se on kansainvälisestikin hurja määrä. Myös lehtien asiantuntevuus on lukijoiden mielestä parantunut. Nämä ovat tärkeitä viestejä lukijoille ja tekijöille.

