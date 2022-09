Pääkirjoitus: Venäläisten turistiviisumeihin saatiin viimein oikea ratkaisu, mutta turhan kauan meni

Kymmeniä tuhansia venäläisiä on tullut Suomeen loppuviikolla. Presidentti Vladimir Putinin asettama osittainen liikekannallepano on hermostuttanut venäläiset. Putinin tarkoituksena on saada lisää sotilaita Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa kohtaan. Huoli tulevaisuudesta ajaa pakosalle ne, jotka pystyvät lähtemään. Putinin toimet saavat myös Venäjällä kritiikkiä.

Suomi on vihdoin kiristämässä viisumikäytäntöään niin, että rajan ylittäminen Suomeen vaikeutuu. Turismin perusteella rajan ylittäminen Suomeen on sen jälkeen mahdotonta. Ulkoministeri Pekka Haavisto piti aihetta koskevan tiedotustilaisuuden perjantai-iltana.

Lopputulos on siis se, mitä useilla tahoilla on vaadittu jo viikkoja. Kansalaisten enemmistö haluaa kieltää venäläisten turistiviisumit, kerrottiin Ilta-Sanomien selvityksessä aiemmin viikolla. Oppositio on vaatinut ratkaisua jo pitkään, ja hidastelu tuntuu nyt epäviisaalta.

Presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perusteluita uuteen linjaukseen. Venäjän kansalaisten maahantulon merkittävää rajoittamista koskeva periaatepäätös tehtäisiin Suomen kansainvälisen aseman vakavan vahingoittumisen perusteella.

Tuoretta päätöstä on ehditty arvostella myös epäloogiseksi. Suomessa on perusteltu viisumien myöntämisen jatkamista venäläisturisteille vetoamalla muun muassa oikeusvaltioperiaatteeseen. Politiikan tutkija Johanna Vuorelma kritisoi sunnuntaina Helsingin Sanomissa tapaa, jolla Suomi päätyi perjantaina linjaamaan venäläisten maahantuloa. Hänen mukaansa Suomi olisi voinut selvitä viisumiasiasta kuivin jaloin, mutta se olisi vaatinut riittävää varautumista ja ennakointia (HS 25.9.).

Joka tapauksessa rajoitusten on tultava voimaan mahdollisimman pian. Perjantai-iltana Haavisto arvioi, että rajoitukset voisivat tulla voimaan lähipäivinä, mahdollisesti alkavalla viikolla. Viivyttelyyn ei ole mitään syytä. Sen sijasta on hyvä tarkastella koko prosessia ja sen aikataulua.

