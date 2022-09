Seurakuntaneuvoston jäsenen mielipidekirjoitus kappalaisen viran täytöstä: Valitusprosessissa on vain häviäjiä

Kirjoittajan mielestä valitusprosessi kappalaisen virasta on häirinnyt kohtuuttomasti Kokkolan suomalaisen seurakunnan toimintaa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti kolmen viisaan naisen voimin, että Emilia Teerikangasta on syrjitty kappalaisen valinnassa, koska hän on nainen. Mikäli syrjimistä on tapahtunut, niin perustelu on väärä.

Aiemmin tällä vaalikaudella samat seurakuntaneuvoston henkilöt valitsivat kappalaiseksi naisen, Johanna Björklöf-Kallion, joka ei kuitenkaan ottanut tehtävää vastaan. Tästäkin päätöksestä Emilia Teerikangas valitti ja olisi myöhemmin saanut ottaa vastaan kappalaisen viran, mutta kieltäytyi.

Toisessa kappalaisen vaalissa olivat vastakkain Emilia Teerikangas ja Heikki Myllyniemi. Seurakuntaneuvosto valitsi Myllyniemen ja tästä Teerikangas valitti Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Tästä oikeus antoi siis päätöksen.

Molemmat hakijat olivat soveltuvia ja kelpoisia virkaan. Itsekin kokouksessa olleena äänestin Myllyniemeä sillä perusteella, että arvioin hänen opetuksensa pitäytyvän paremmin Jumalan Sanaan eli Raamattuun. Näyttää kuitenkin siltä, että tällaisella argumentilla ei ole painoarvoa. Minusta pitäisi olla.

Uutistietojen mukaan Emilia Teerikangas ei ole nytkään ottamassa vastaan kappalaisen virkaa. Tässä valitusprosessissa ei ole voittajia, on vain häviäjiä. Suurin häviäjä on Teerikankaan entinen työnantaja, Kokkolan suomalainen seurakunta.

Valituksien vuoksi seurakunnassa on yli kolme vuotta pyörinyt sijaisuusruletti pappien viroissa, sillä oikeuden päätöksenteko on hidasta. Asia on ollut vaikea seurakunnan työntekijöille ja se on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä esim. kirkkoherralle. Seurakuntalaiset ovat olleet ymmällään asiasta.

Valittajalla on viihtyisä työpaikka Centrialla. Toinen osapuoli Heikki Myllyniemi on valituksen vuoksi pätkätyöläinen. Työsuhde jatkuu noin kaksi kuukautta kerrallaan, vaikka hän on palvellut seurakuntaa yli neljä vuotta. Seurakuntaneuvosto on kahtia jakautunut, mikä sekään ei ole hyvä tilanne.

En halua osoittaa ketään sormella, mutta mielestäni systeemissä on jotain vikaa. Valitukset eivät saisi häiritä seurakunnan toimintaa näin kovasti. Käsittelyajat ovat liian pitkiä.

Pitääkö maallisen tuomioistuimen tehdä päätös kirkollisessa asiassa? Eikö kirkko voisi ratkaista asian sisäisesti.

Heimo Fiskaali

Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

