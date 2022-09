Pääkirjoitus: Ruotsin osaaminen antaa mahdollisuuksia – Ruotsinkieliset tarvitsevat palvelunsa

Jälleen alkaa kiistely ruotsin kielestä. Perussuomalaisten mielestä ruotsin kielestä pitäisi tehdä valinnainen kieli peruskouluissa sekä luopua sitä koskevista vaatimuksista toisella asteella ja korkeakouluissa.

Puolue linjasi asiasta maanantaina julkaistussa kieli- ja kulttuuriaiheisessa ohjelmassaan. Suomalaisuusohjelmaksi kutsutussa linjauksessaan perussuomalaiset vaatii yhteiskunnallista keskustelua perustuslain takaamista kielellisistä oikeuksista.

Lisäksi puolue haluaa, että suomenkielisiä oppilaita ohjataan valitsemaan englanti ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Puolueen mukaan englannin osaaminen on osa yleissivistystä. Epäilemättä kielten osaaminen kuuluu yleissivistykseen.

Ruotsin kielen osaamisen ja opiskelemisen merkitys on melko helppo nähdä länsirannikolla myös suomenkielisten näkökulmasta. Ruotsi on virallinen kieli, johon äidinkieleltään ruotsinkielisillä on oikeus myös palveluissa.

Ruotsin osaaminen mahdollistaa suomenkielisille laajemman näkökulman ja konkreettisia mahdollisuuksia opiskella ja tehdä työtä kaikkialla Suomessa ja sen lisäksi muissa Pohjoismaissa. Suomenkielisten on syytä opiskella ruotsia pakollisena aineena samoin kuin ruotsinkielisten suomea. Tähän meillä on oltava varaa ja mahdollisuuksia.