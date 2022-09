Hallitus täsmensi kotitalouksien saamat tuet suuriin sähkölaskuihin – tukikausi alkaa tammikuun alussa

Helsinki

Hallitus on täsmentänyt kotitalouksien saamat tuet suuriin sähkölaskuihin. Tukia myönnettäisiin kulutetusta sähköstä maksetun määrän perusteella 1. tammikuuta alkaen huhtikuun loppuun saakka.

Kotitalousvähennyksen voisi tehdä 2 000–6 000 euron sähkölaskusta, jolloin enimmäistuki olisi 2 400 euroa.

Pienituloisten enimmäistuki olisi 660 euroa kuukaudessa, joten suurin mahdollinen tuki neljän kuukauden ajalta olisi yhteensä 2 640 euroa.

Lisäksi sähkön arvonlisävero pudotetaan 24 prosentista 10 prosenttiin.

Hallituksen mukaan tavoitteena on helpottaa niitä kotitalouksia, joilla on suuria sähkölaskuja. Suuria sähkölaskuja saattaa kuitenkin tulla ennen tukien alkamista jo joulukuussa, jos on kovia pakkasia, tuulivoimaa on vähän tarjolla ja Olkiluodon kolmosreaktori ei ole täydessä käytössä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoo, että tämä pitää paikkansa, mutta tukien hintalappu nousisi merkittävästi, jos ne alkaisivat tammikuun alun sijasta joulukuun alussa.

– Tuet ovat jo reilut 800 miljoonaa euroa, ja puhuisimme huomattavasti isommista summista, jos siihen olisi otettu kuukausi lisää, Lintilä sanoo STT:lle.

Tukien myöntämisestä päätettiin syyskuun alussa hallituksen budjettiriihessä. Verovähennystä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla ja sähkötukea koskeva esitys 17. lokakuuta alkavalla viikolla.

Raveista vinkki kotitalousvähennyksen käyttöön

Mika Lintilä kertoo saaneensa raveissa idean kotitalousvähennyksen käytöstä sähkötukeen.

– Suoraan sanottuna raveissa kaveri vinkkasi, että oletteko pohtineet (kotitalousvähennystä), ja rupesin pohtimaan tarkemmin tätä kotitalousvähennysmallia, Lintilä kertoo.

Hallituksen esityksen mukaan henkilö saisi vähentää verotuksessaan kotitalousvähennyksenä 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavasta summasta.

Vakituisen asunnon 2 000–6 000 euron sähkökustannuksiin myönnettävään kotitalousvähennykseen oikeuttaisi sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sen sijaan sähkönsiirrosta maksettu määrä ei oikeuttaisi kotitalousvähennykseen.

Sähkölaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys ei vaikuttaisi muiden kustannusten perusteella myönnettäviin kotitalousvähennyksiin.

Kotitalousvähennyksen voi saada jo ensi vuoden verokortille

Kotitalousvähennystä sähkökulujen perusteella olisi haettava itse Verohallinnosta. Siitä voisi saada hyödyn jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi ensi vuoden verokortilla.

Tässä piilee kuitenkin vaara, jos talvesta tulee leuto ja tuulinen ja sähkö on verrattain halpaa. Kotitalousvähennyksen edellytykset eivät silloin välttämättä täyty, mutta verokortissa vähennys näkyy.

– Vero täsmäytetään lopullisessa verotuksessa. Se on sama kuin olisi ottanut (verokortin) liian pienellä ennakkoprosentilla. Jos näin tekee, siinä voi olla pieni riski olemassa, mutta sen kyllä pystyy aika hyvin arvioimaan, Lintilä rauhoittaa.

Kela maksaa väliaikaisen sähkötuen pienituloisille

Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otettaisiin käyttöön väliaikainen sähkötuki.

Pienituloisille kotitalouksille sähkötuen saaminen edellyttäisi 400 euron omavastuun ylittävää sähkölaskua. Hakija voisi saada tukea 60 prosenttia 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta. Sähkölaskusta huomioitaisiin enintään 1 500 euroa kuukaudessa.

Pienituloisten sähkötukea haettaisiin Kelasta kuukausittain. Sähkötuki katsottaisiin kustannusten korvaukseksi, joka ei vaikuttaisi muuhun sosiaaliturvaan. Tuki olisi saajalleen verovapaa.

Sähkötuet maksaisi Kela. Lintilä myöntää, että tukien maksaminen on haasteellista Kelalle.

– Tämä on tiedostettu. Kela tulee rekrytoimaan merkittävän määrän valmistelijoita tätä varten, Lintilä sanoo.

Hän vertaa tilannetta koronatukiin, jolloin Valtiokonttori rekrytoi käsittelijöitä. Hän huomauttaa myös, että ei ole olemassa mitään valmista järjestelmää, jonka avulla tuet voitaisiin jakaa.

– Jos joutuisimme rakentamaan järjestelmän, se ei olisi vielä tälle talvelle valmis.

Valtiolle satojen miljoonien eurojen kustannukset

Sähkölaskujen perusteella myönnettävän kotitalousvähennyksen arvioidaan vähentävän verotuloja yhteensä noin 265 miljoonalla eurolla. Budjettiriihessä hallitus varasi sähkötukeen 300 miljoonan euron arviomäärärahan.

Sähkön arvonlisäkannan alentaminen 10 prosenttiin neljäksi kuukaudeksi vähentäisi valtion arvonlisäverotuottoja arviolta 209 miljoonaa euroa.

Lintilä muistuttaa kuitenkin, että lopulliset tukiin käytettävät summat ovat epävarmoja, koska ei edes tiedetä, kuinka moni hakee tukia.

Kulutettu määrä ja hinta vaikuttavat vähennysoikeuteen

Sähkölaskun perusteella kotitalousvähennyksen piiriin pääsemiseen ja vähennyksen määrään vaikuttaa käytetyn sähköenergian määrä ja sähköenergiasta maksettu hinta.

Vähennystä ei saisi, jos sähkönkulutus olisi neljän kuukauden aikana yhteensä 10 000 kilowattituntia ja sähköenergiasta maksettu hinta 20 senttiä kilowattitunnilta. Sähkökustannukset olisivat näin 2 000 euroa, mikä ei vielä oikeuttaisi vähennykseen.

Sen sijaan vähennykseen olisi oikeus, jos sähköstä maksettu hinta olisi 40 senttiä kilowattitunnilta, jolloin sähköenergiasta maksettu summa olisi 4 000 euroa. Tällöin vähennys olisi 1 200 euroa ennen kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuuta.