Pekka Vilkunan mielipidekirjoitus: Jälkiviisastelijoita piisaa – Energiakriisin juurisyyt Holkerin hallituksessa ja Euroopan vihreissä

Fortum-Uniper-sotkun ympärillä riittää kaikenmaailman taloustieteilijöitä ja syyllisen etsijöitä, mutta itse perusvirheestä ei kukaan ole sanonut mitään.

Emämokan teki Holkerin hallitus yksityistämiskiihkossaan vuonna 1989. Siitä on jo 33 vuotta, joten ”rikos” on jo vanhentunut. Silloin Fortum pantiin pörssiin osinkotulojen toivossa, ja niitä tulikin. Todellisuudessa välttämättömyyshyödykettä myyvän valtion omistaman yhtiön voitto on piilotettua veronkeruuta sähkön käyttäjiltä.

Välttämättömyyshyödykettä myyvän yrityksen tulisi saatu voitto jakaa asiakkailleen alempana hintana seuraavana vuonna, eikä tulona omistajilleen.

Sodastahan tämän hetken energiaongelmat johtuvat, mutta mikä on sodan perussyy. Siitäkään ei juuri puhuta oikeilla termeillä. Pääsyyllinen sotaan ja ainakin energian korkeisiin hintoihin on Euroopan vihreät puolueet, koko viherhöpötys.

Vihreät ajoivat ainoan päästöttömän energiatuotannon, ydinvoiman, lähes loppuun Euroopassa ja samalla maat Venäjän hirttosilmukkaan. Ilman vihreiden naiiviutta Putin tuskin olisi sotaansa aloittanut.

Mikä pahinta, nyt nämä kaikkiviisaat idealistit ovat ajamassa Suomen ja Euroopan kansantalouksia nurin liian nopealla ja yksipuolisella vihersiirtymällä. Eikä kukaan uskalla heitä vastustaa.

Pekka Vilkuna

talonpoika Nivalasta