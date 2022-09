Paikalliset hankkeet ja moraalinen pahastuminen herättävät Keskipohjanmaassa eniten nettikeskustelua – Kommentteja hylätään yllättävän vähän

Keskipohjanmaan nettisivuilla käy keskustelu vilkkaana. Joka päivä lukijat kirjoittavat juttuihin useita kymmeniä kommentteja.

Digituottaja Arja Kangas kertoo, että eniten kommentteja herättävät paikalliset, laajasti ihmisiä koskettavat uutiset, tänä syksynä esimerkiksi sähkön hinta.

– Jos kunta on aloittamassa isoa hanketta, johon lyödään merkittävä summa rahaa, kuten Kokkolassa Urheilupuisto, siitä on monella mielipide. Samoin asiat, joista koetaan, että ne on moraalisesti väärin hoidettu.

– Keskustelua herättäviä kestoaiheita ovat susi ja Korpelan Voima, Kangas kertoo.

Kommentit eivät jää pelkäksi tuuleen huuteluksi, vaan niillä on monenlaista arvoa. Paljon kommentoitua juttua myös luetaan paljon. Ja kun toimitus huomaa, että aihe puhuttaa, herää kysymys, olisiko siinä aihetta jatkojuttuun.

– Parhaimmillaan kommentissa nostetaan esille kysymyksiä ja näkökulmia, joita me toimituksessa emme ole hoksanneet, tai kommentti on niin informatiivinen, että se tuo lisäarvoa jutulle, Kangas sanoo.

Joskus toimitus ottaa kommentoijaan yhteyttä ja pyytää tältä haastattelua.

Kommentteja julkaistaan myös paperilehden mielipidesivulla, jolloin ne saavat enemmän lukijoita ja yhteiskunnallista painoarvoa.

Moderoija hylkää kommentin jos se ei liity jutun aiheeseen tai sisältöön siinä on kirosanoja, alatyyliä tai se on muuten epäasiallinen ja hyvien tapojen vastainen se loukkaa jonkun ihmisen tai ryhmän ihmisarvoa se loukkaa jonkun ihmisen yksityisyyttä siinä on paikkansapitämättömiä väitteitä siinä kirjoitetaan toisen ihmisen suuhun sanomisia, joitten paikkansapitävyyttä et voi varmistaa siinä on linkkejä epäasiallisille tai epämääräisille sivuille, mainostamista, markkinoimista tai puhelinnumero se on selkeästi tarkoitettu vain toimituksen tietoon. (Tiivistelmä Keskipohjanmaan moderointiohjeista)

– Ilokseni olen huomannut, että kommentoijat usein vastaavat toisilleen. Keskustelu on aina hyvästä ja siinä voi laajentaa toinen toisensa näkökulmaa.

Julki pääsee mielipiteitä laidasta laitaan, mutta ei esimerkiksi selviä totuuden vastaisuuksia tai epäasiallisia kommentteja. Jukka Lehojärvi

Keskustelu kommentoijien kesken voisi tietenkin olla sujuvampaa, mikäli kommentit tulisivat heti julki. Keskipohjanmaassa on kuitenkin päädytty siihen, että toimitus moderoi kommentit ennakkoon eli päättää, mitä julkaistaan ja mitä ei. Ennakkomoderoinnilla ylläpidetään keskustelun laatua.

Keskipohjanmaa on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita sekä tietysti Suomen lakia. Niitä noudatetaan myös nettikommentoinnin moderoinnissa. Julki ei päästetä esimerkiksi selvästi totuuden vastaisia väitteitä sisältäviä tai ihmisarvoa tai yksityisyyttä loukkaavia kommentteja.

– Erityisesti paljon tunteita herättävien juttujen kanssa pitäisi toimituksessa olla todella kärppänä, että törkyviestejä ei jäisi julki, jos keskustelua moderoitaisiin jälkikäteen, digituottaja Arja Kangas perustelee.

– Vähintä, mitä voidaan tarjota tavalliselle kansalaiselle, joka suostuu haastatteluun, on asettaa reunaehdot sille, miten esimerkiksi haastateltavaa kommentoidaan meidän jutuissamme.

Moderoinnilla estetään myös sitä, että yksi ihminen alkaisi väitellä itsensä kanssa tai pommittaa samaa kantaa keskusteluun eri nimimerkkien takaa.

Leijonanosa kommenteista on julkaisukelpoisia, mutta joka päivä muutama kommentti hyllytetään.

– Hylättävien kommenttien määrä on loppupeleissa yllättävän pieni, sillä toimitus voi myös editoida kommentteja. Jos kommentissa on kolme lausetta, joista keskimmäinen voisi johtaa raastupaan, siitä voi käsittelemällä saada julkaisukelpoisen, Kangas kuvailee.