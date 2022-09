"Meidän ei tule olla sinisilmäisiä eikä antaa pelolle sijaa" – Tilanne Itämerellä on jännitteinen, mutta Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, arvioivat ministerit tiedotustilaisuudessa

Hallitus piti keskiviikkoillalla tiedotustilaisuuden Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Paikalla olivat pääministeri Sanna Marin (sd.), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ja sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Tiedotustilaisuuden aloittanut pääministeri Marin kertoi olleensa yhteydessä kollegoihinsa Ruotsissa ja Tanskassa eli Magdalena Anderssoniin ja Mette Frederikseniin.

– Kerroin, että Suomi on valmis tarjoamaan kaiken avun tilanteen selvittämiseksi. Tapahtumat on tutkittava tarkkaan ja selvitettävä perinpohjaisesti.

– Räjähdykset kaiken saatavissa olevan tiedon valossa ovat olleet tarkoituksellisia. Meidän ei tule olla sinisilmäisiä eikä antaa pelolle sijaa. Viranomaiset ja hallitus seuraavat tilannetta hyvin tarkasti, Marin lausui.

Näin Nord Stream -onnettomuutta kommentoi ulkoministeri Haavisto:

– Kyse on aivan keskeiselle eurooppalaiselle energiainfrastruktuurille tapahtuneesta vahingosta. On todettu, että EU:n on aika yhdistää voimansa.

– Kyse on hyvin todennäköisesti tarkoituksellisesta vahingoittamisesta. Tällaiseen kykenee vain valtiollinen toimija, Haavisto tulkitsi tuhojen laajuuden perusteella.

Puolustusministeri Kaikkonen ei lähtenyt arvioimaan, mikä taho teon takana on. Hän lisäsi, että tutkinta tulee olemaan vaikeaa ja viemään aikaa.

– Tilanne Itämeren alueella on ollut jo valmiiksi jossain määrin jännitteinen. On huolestuttavaa, että jännitteiden määrä kasvaa tällaisen myötä. Tämänhetkisen arvion mukaan tapahtumat eivät aiheuta sotilaallista uhkaa Suomelle, Kaikkonen rauhoitteli.

Sisäministeri Mikkonen antoi napakan katsauksen rajaturvallisuudesta.

– Turvallisuusviranomaiset seuraavat tarkasti tilannetta. Liikenne Suomen rajoilla Venäjän osittaisen liikekannallepanon jälkeen on vilkastunut – erityisesti Kaakkois-Suomen raja-asemilla. Liikennemäärät ovat kuitenkin pienempiä kuin ennen koronapandemiaa. Kauttakulku on vilkasta. Tilanne itärajalla on säilynyt vakaana.

28.9. kello 20.29 Korjattu Tanskan pääministerin sukunimi Fredrikssonista Frederikseniksi.