Hanna Parhaniemen kolumni: Hillittyä rattiraivoa empatialla maustettuna – "Siis painoiksää tarkoituksella tuota tööttiä?"



Rattiraivo on ollut osa elämääni niin kauan kuin muistan. Se on erikoinen tila, jota on ollut joskus vaikeaa hallita. Ihan kypsällä aikuisiällä on tullut avattua ikkuna alas ja kuroteltua heiluttelemaan keskisormea käsivarsi ojollaan takana ajaneelle törttöilijälle.