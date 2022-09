Pääkirjoitus: Suomi varautuu monella tavalla vaikka suoraa uhkaa ei tunnistetakaan

Tämä viikko on nostanut turvallisuustilanteen jälleen keskiöön niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Kaasuputkien räjähdysten vuoksi katseet kohdistuvat Itämeren. Putkien vaurioitumisen syypääksi on suoraan tai epäsuorasta epäilty Venäjää. Jos sotaa käyvän Venäjän tarkoituksena oli saada Eurooppa varpailleen, se onnistui siinä. Kaasuputket vuotavat maakaasua Itämereen Ruotsin ja Tanskan talousvesialueilla.

Kuten tiedetään, on Venäjän valtiollinen kaasuyhtiö Gazprom kaasuputkiyhtiön enemmistöosakas. Venäjä on polttanut maakaasua Nord Streamiin liittyvällä kompressoriasemalla lähellä Suomen rajaa, kesästä lähtien. Syytä kaasun polttamiseen ei tarvitse välttämättä kaukaa hakea. Kun Eurooppa ei osta kaasua, sitä poltetaan taivaan tuuliin. Vallan näyttämistä ja uhittelua sekin.

Toholampilaisen elinekinoministerin Mika Lintilän (kesk.) mukaan kaasuvuodolla halutaan järkyttää Eurooppaa ja luoda epävarmuutta ja pelkoa (KP 27.9.).

Turvallisuustilanne on tosiaan muuttunut. Vakavilta näyttivät myös hallituksen ministerit keskiviikkoillan tiedotustilaisuudessa. Pääministeri Sanna Marin, puolustusministeri Antti Kaikkonen, ulkoministeri Pekka Haavisto ja sisäministeri Krista Mikkonen kertoivat hallituksen iltakoulusta, jonka aiheena oli Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne. Leijonanosan keskustelusta vei eilen ja vie edelleen Nord Streamin kaasuputkien katastrofi.

Suomen johto pitää tilannetta selvästikin vakavana, ja pohjoismaiset yhteydet ovat entisestään tiivistyneet. Puolustusministeri Kaikkosen mukaan myös Nato tulee keskustelemaan sabotaasista. Samaa sanaa käytti myös Marin. Vaikka Itämeren tilanteesta puhutaan hyvin vakavin äänenpainoin, ei asiaa haluta liioitella ainakaan Venäjän suuntaan. Keneltäkään ei ole voinut jäädä huomaamatta, että Venäjä on onnistunut herättämään huolta.

Kaasuputken rikkoutumisella on seurauksia myös ympäristölle. Pahimmillaan se vie lisäksi huomiota Ukrainan kansanäänestyksistä ja Ukrainaan kohdistuvasta sodasta. Mitä tahansa täysin järjettömältäkin näyttävää voi pahimmassa tapauksessa tapahtua, totesi Sauli Niinistö medialle keskiviikkona. Presidentin mukaan kaasuputkiräjähdykset ovat merkki Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman kriisin leviämisestä (IL 28.9.). Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell on todennut mediassa, että Venäjän ollessa syyllinen tekoihin, kyse on merkittävästä käänteestä maan jo pitkään länttä kohtaan harjoittaman hybridihäirinnän tiellä.

Torstaina Suomessa vakavoiduttiin jälleen. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi iltapäivällä, että hallinnonaloille on annettu määräys varmistaa välttämättömän infrastruktuurin varautumisen ja turvatoimien tehostaminen. Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä kokoontui torstaina käsittelemään muun muassa kaasuputkivuotojen vaikutusta ja sähkön saatavuutta. Saarikko kuitenkin arvioi, että Suomeen ei tunnisteta kohdistuvan suoraa uhkaa tai kyber- tai hybridihyökkäyksen tai sabotaasin riskiä. Kriisitunnelmaa ei voi olla havaitsematta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa.