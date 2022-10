Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielipidekirjoitus: Sodan uhrauksia ei saa unohtaa – Erityisesti tällaisena ulkopoliittisesti myrskyisänä aikana on tärkeää muistaa maamme historiaa

Talvi- ja jatkosodan raskaista taisteluista ylivoimaista vastustajaa vastaan on ehtinyt kulua noin 80 vuotta. Nuori kansakuntamme kamppaili olemassaolostaan. Sisällissodassa aiemmin jakautunut kansa taisteli nyt yhtenä rintamana selviytyäkseen.

Lainatakseni marsalkka Mannerheimia, joka kirjoitti päiväkäskyssään talvisodan lopussa näin: Te ette ole tahtoneet sotaa, te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä, mutta teidät pakotettiin taisteluun, jossa olette tehneet suurtöitä, tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdillä.

Kiitollisuus veteraaneja ja kaatuneita kohtaan on valtava. Talvisodan, jatkosodan ja Lapin sodan rintamaolosuhteita on meidän nuorempien sukupolvien lähes mahdotonta ymmärtää. Oma isäni, kuten niin monet hänen ikäisensä, lähetettiin rintamalle puolustamaan isänmaata jatkosodan aikana. Olen itse kuullut isäni sotakokemuksista perheeni kautta, esimerkiksi Tali-Ihantalan taistelusta, johon isäni osallistui.

Sodistamme puhuttaessa on tärkeä muistaa, että miesten ollessa rintamalla myös kotirintaman piti kestää äärimmäisen vaikeina aikoinakin. Maatilan viljelyksistä tuli huolehtia, lapset oli kasvatettava ja koti piti pitää pystyssä pula-ajasta huolimatta.

Äitini, kuten niin monet muutkin nuoret sairaanhoitajaopiskelijat, hoiti haavoittuneita sotilaita sotasairaaloissa ympäri Suomea. Suomen naiset saivat kotirintamalla kantaa raskaan taakan, taakan minkä he esimerkillisellä kestävyydellä hoitivat. Naisten kotirintamalla suorittamat uroteot olivat oma edellytyksensä sille, että maamme selviytyi noista vaikeista vuosista.

On syytä myös mainita ne monet lapset, jotka jo hyvin nuorena joutuivat osallistumaan kotirintaman töihin, esimerkiksi maalla kotitilan hoitoon. Lapset, jotka valitettavan usein, odottivat turhaan rakkaan vanhemman saapumista kotiin sotatoimista.

Kaatuneiden, veteraanien ja vanhempien sukupolvien perintö velvoittaa! Meillä nuoremmilla sukupolvilla on ollut etuoikeus kasvaa vapaassa, itsenäisessä valtiossa.

Vanhempamme ja isovanhempamme ovat omalla kovalla työllään rakentaneet Suomesta hyvinvointiyhteiskunnan, jonka veroisia maailmassa ei ole monta. Kaikilla on oikeus koulutukseen, joka edelleenkin on yksi maailmaan parhaista. Heikommasta pidetään huolta, vakavaan sairauteen sairastunut saa huipputason lääketieteellistä hoitoa.

Toisen maailmansodan jälkeen olemme saaneet elää ja kehittyä rauhassa. Euroopassa on suurimmilta osin vallinnut rauha, ja parempien yhteyksien myötä maailma on pienentynyt huomattavasti.

Helmikuun 24. päivä vuonna 2022 kaikki muuttui, kun Putin toi täysimittaisen ja verisen sodan mantereellemme. Tämä oli musta päivä ihmiskunnan historiassa.

Myös tänään, ajatukseni ovat Ukrainan ja sen rohkean kansan kanssa, joka on joutunut taistelemaan itsenäisyyden, vapauden ja demokratian puolesta. Koko maailma on nähnyt, miten viattomat ukrainalaiset on pakotettu jättämään kotinsa, luopumaan kaikesta, mitä he ovat vuosien varrella rakentaneet, näkemään elämäntyönsä tuhoutuvan ja näkemään rakkaittensa joutuvan raa’an ja järjettömän väkivallan uhriksi.

Tämä on ihmisen julmuutta pahimmillaan. Ukrainan sota on myös meidän sotamme vapaudesta, ihmisoikeuksista ja demokratiasta Euroopassa.

Kaatuneiden ja veteraanien muistoa voimme parhaiten kunnioittaa toimimalla määrätietoisesti niin, että sodan kauhut eivät ikinä enää kosketa suomalaista maaperäämme, jotta voimme elää rauhassa ja jatkaa yhteiskuntamme kehittämistä.

Suomi liittyy nyt puolustusliitto Naton jäseneksi hyvän naapurimme Ruotsin rinnalla. Tämä on Suomen kannalta ylivoimaisesti paras ratkaisu. Suomella tulee nyt ja tulevaisuudessakin olla uskottava maanpuolustuskyky ja maanpuolustustahto on pidettävä korkealla. Liitymme Natoon maksimoidaksemme oman turvallisuutemme. Emme halua olla uhka kenellekään.

Rauha, vapaus ja demokratia eivät ole itsestäänselvyyksiä, eivätkä ole koskaan olleetkaan. On tärkeää, että nykypäivän nuoret ja nykypäivän päättäjät ymmärtävät, miten arvokkaista peruselementeistä puhumme, ja että he ymmärtävät, että niitä on suojeltava ja että niistä on huolehdittava. Niitä ei saa pitää itsestäänselvyytenä.

On meidän vuoromme vaalia ja viedä eteenpäin aikaisempien sukupolvien perintöä. Erityisesti tällaisena ulkopoliittisesti myrskyisänä aikana on tärkeää muistaa maamme historiaa. Meidän tulee jatkossakin kertoa tuleville sukupolville, millaiset olosuhteet olivat sodan aikana ja millaisia uhrauksia maamme ja kansamme puolesta tehtiin.

Anna-Maja Henriksson

oikeusministeri

Kirjoitus perustuu juhlapuheeseen Kaatuneiden Omaisten Liitto ry:n valtakunnallisilla Hengellisillä ja Kulttuuripäivillä Kokkolan kaupungintalolla 25.9.

