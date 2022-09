Pentti Untisen mielipidekirjoitus Korpelan Voimasta: Yhtymävaltuusto hyväksyi virheitä sisältävän hallintosäännön sopuisasti

Korpelan Voima yhtymävaltuusto hyväksyi Sievissä hallintosäännön, joka vilisee erilaisia virheitä ja on monin kohdin ristiriidassa kuntalain kanssa.

Ensimmäisessä pykälässä väitetään, että hallintosääntöön on yhdistetty mm. yhtymävaltuuston työjärjestyssääntö. Tällaista sääntöä ei ole kuntayhtymässä ollut milloinkaan.

Toisessa pykälässä on kuntayhtymässä esiintyvä vakiovirhe: kuntayhtymän toimialaksi mainitaan liiketoiminta. Kuntalain mukaan kunta eikä kuntayhtymä saa harjoittaa liiketoimintaa markkinoilla.

Kolmannessa pykälässä kerrotaan kuntayhtymän jakautuvan toiminnallisesti tytäryhtiöihin. Kuntayhtymä ei jakaudu, mutta omistaa tytäryhtiöitä.

Edelleen hallintosäännössä määrätään, että yhtymähallituksessa esittelijänä voi toimia jopa yhtymähallituksen puheenjohtaja. Asioiden valmistelustakin vastaavana esittelijä voi olla vain viranhaltija, ei milloinkaan luottamushenkilö.

Hallintosäännön 29. pykälä on omistettu hallinto- ja talousjohtajalle, jolle on annettu päätösvaltaakin, vaikka hän on vain työsuhteessa. Julkista päätösvaltaa voi käyttää vain viranhaltija, ei työsuhteessa oleva, ja hänen tehtävätkin määritellään työsopimuksessa. Hallintosäännön valmistelukaan ei kuulu hänelle vaan viranhaltijalle.

Hallintosäännön 75. pykälän mukaan yhtymävaltuusto voi päättää, kenellä on yhtymähallituksen jäsenten lisäksi läsnäolo-oikeus yhtymävaltuuston kokouksessa. Yhtymävaltuuston kokoukset ovat julkisia, ei yhtymävaltuusto voi evätä keneltäkään läsnäoloa. Asiasta on jo eduskunta päättänyt yhtymävaltuuston puolesta hyväksyessään kuntalain.

72. pykälän mukaan yhtymävaltuuston esityslistan liitteitä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivulla harkinnan mukaan. Kenen harkinnan mukaan?

Usein käsiteltävän asian sisältö on juuri esityslistan liitteissä kuten tämä hallintosääntökin. Liitteet kuuluvat esityslistaan ja pöytäkirjaan ja ne on julkaistava kuten esityslista ja pöytäkirja.

Kuntayhtymä on kohta parin vuoden ajan muutenkin jakanut tietoa toiminnastaan hyvin säästeliäästi. Yhtymähallituksen pöytäkirjat ilmestyvät kuukauden, parin viiveellä. Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus puuttuvat kokonaan. Hallinto-oikeuden päätöstä Tuula Loikkasen valitukseen ei kehdattu julkaista ollenkaan jne. jne.

Tein yhtymähallituksen takauspäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka yhtymähallitus käsitteli huhtikuussa. Vieläkään en ole saanut päätöksestä päivättyä ja oikeaksi todistettua pöytäkirjanotetta, vaikka aikaa on kulunut jo puolisen vuotta.

Joskus kuulee, että kuntayhtymän päättäjät ovat tyytymättömiä nykyiseen tilanteeseen, kun kuntayhtymän hallinnosta kirjoitetaan lehdissä ja tehdään valituksia hallinto-oikeuteen. Asia on kuitenkin juuri päättäjien käsissä. Perehtykää asioihin ja tehkää päätöksiä niin kuin ne pitää tehdä.

Pentti Untinen

Lestijärvi

