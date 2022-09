Pääkirjoitus: Jokainen voi vaikuttaa siihen, mitä lautaselleen laittaa – Erityisen tärkeässä asemassa ovat päättäjät

MTK Keski-Pohjanmaa juhlii lauantaina 100-vuotistaivaltaan ja syytä on välillä juhliakin. Maa- ja metsätaloudesta saa leipänsä iso joukko keskipohjalaisia. Jokainen meistä syö joka päivä. Toivottavasti mahdollisimman usein lautaselle päätyy kotimaista ja jopa paikallista ruokaa.

Kotimaisen maatalouden ahdingosta on puhuttu pitkään erilaisista näkökulmista. Yksi niistä on tuottajan saama hinta tuottamastaan ruuasta. Toisenlaisen näkökulman toi kesällä järjestetty "Jos lehmät puhuisivat" -näyttely, jossa oli yksinkertaisesti valokuvia, tarinoita ja veistoksia lehmistä. Näyttely kiersi eri teemoin maakunnassa osana MTK-Keski-Pohjanmaan ja sen yhdistysten 100-vuotisjuhlaa.

Keskipohjanmaan sarja Muuraiskankaan tuottajaperheestä on ollut yksi keino kertoa siitä, millaista täkäläisen tuottajan elämä on ja miten ammatti näkyy koko perheen arjessa. Kummitilan elämää Kälviän Vuolteella on seurattu alkuvuodesta lähtien tavoitteena valottaa maitotilan toimia hiukan uudenlaisesta näkökulmasta eli koko perheen kautta.

Miten oma järjestö MTK on sitten tukenut tuottajien jaksamista. 100-vuotiaan liiton työhön edunvalvonta kuuluu itsestään selvästi, mutta tukeminen on myös konkretiaa. MTK Keski-Pohjanmaa on osallistunut Myötätuulta tuottajalle -hankkeisiin, joissa aiheina ovat talous, jaksaminen, ihmissuhteet ja työkyky. Maatalousyrittäjyyteen liittyy monta saumakohtaa, joissa apu voi olla tarpeen. Sukupolvenvaihdos tai tilanpidon lopettaminen ovat esimerkkejä suurista muutoksista.

Myötätuulta tuottajalle voivat puhaltaa myös esimerkiksi kunnalliset päättäjät, arvioi MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja Jan-Ove Nyman perjantain Keskipohjanmaassa. Kunta- ja maakuntapäättäjät vaikuttavat siihen, mitä suomalaiset syövät, ja millä periaatteilla ruokaa hankitaan. Tällä vaikuttamisella on merkitystä.

