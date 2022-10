Pääkirjoitus: Useimmilla meistä on pomo, jonka kanssa lomien pitämisestä keskustellaan – Akavalla on käsittämätön ongelma

Korkeakoulutettuja edustavan Akavan väistyvä puheenjohtaja Sture Fjäder käy käytännössä eduskuntavaalikamppailua ammattiliittopomona ollessaan. Kokoomuksen kansanedustajaehdokas on päätynyt sikäli erikoiseen ratkaisuun, että hän ei suostu pitämään kertyneitä lomia, kertoo Helsingin Sanomat.

Fjäder jättää kautensa puolentoista kuukauden kuluttua pidettävässä liittokokouksessa. Ehdokkuuden vuoksi vastuu Akavan toiminnan johtamisesta on siirretty muille, mutta tästä huolimatta Fjäder saa täyttä palkkaa vuoden loppuun asti.

Käytännössä on mahdollista, että hänelle joudutaan lisäksi maksamaan lomat tai osa niistä rahana siinä kohtaa, kun puheenjohtajuus loppuu. Fjäder kertoi lauantaina, että puheenjohtaja päättää itse, milloin pitää lomansa (HS 1.10.).

Miksi tapauksella on merkitystä? Ammattiliittojohtajilla on perinteisesti hyvin korkeat palkat myös silloin, kun he edustavat maltillisia palkkoja saavia ammattiryhmiä. Joskus tuntuukin jopa hämmentävältä, miten pääministerin palkkaa suurempia summia tienaavat liittopomot pystyvät enää tunnistamaan edustamiensa ihmisten tilanteita. Esimerkiksi Fjäderin tulot olivat vuonna 2020 noin 240 000 euroa vuodessa. Sama koskee muitakin liittoja, joten tarkoitus ei ole nostaa Akavaa tikunnokkaan.

Erikoinen on Akavan puheenjohtajan haastattelulausunto siitä, että hän päättää itse lomistaan. Ottamalla rästilomat rahana hän tienaisi sievoiset summat vielä palkan lisäksi.

Yleensä kaikissa yrityksissä on lomakäytännöt, joissa määritellään, miten lomat toivotaan, päätetään tai sovitaan. Melko tyypillistä on sekin, että loma on pidettävä lomakauden aikana eikä rästejä siirretä seuraaville vuosille. Yleensä kaikilla työntekijöillä, myös johtajilla on esihenkilö, joka hyväksyy esimerkiksi lomat ainakin muodollisesti. Akavalla on käsittämätön ongelma.

