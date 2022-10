Pääkirjoitus: Verenluovutus on helppo tapa auttaa muita – Toivottavasti talkoohenki elää edelleen

Suomalaiset ovat perinteisesti olleet innokkaita verenluovuttajia, mutta tilanne on muuttunut viime vuosina. Korona hankaloitti luovuttamista, eikä SPR pystynyt viestimään verenluovutuksesta normaaliin tapaan esimerkiksi oppilaitoksissa, messuilla ja tilaisuuksissa, joita yksinkertaisesti ei ollut.

Suomessa tarvitaan joka arkipäivä 800 verenluovuttajaa, jotta potilaat saavat tarvitsemansa verivalmisteet. Määrä ei kuulosta valtavan suurelta, mutta nyt on vaikeuksia saada luovuttajien määrä kokoon. Verivalmisteita tarvitaan esimerkiksi leikkauspotilaiden, onnettomuusuhrien, syöpää sairastavien ja keskoslasten hoitoon. SPR viestittää yksinkertaisesti, että luovuttamalla verta, voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Tarvitsijoita on vuodessa noin 40 000. Tämä apu on jotain sellaista, jota ei voi rahalla korvata.

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Willy Toiviainen Suomen Punaisen Ristin veripalvelusta kertoo STT:n haastattelussa, että osaa vanhoista luovuttajista on ollut vaikea saada takaisin koronatauon jälkeen ja siksi samoja luovuttajia kutsutaan yhä uudelleen antamaan verta.

Kaikesta huolimatta veri ja verivalmisteet riittävät tällä hetkellä. SPR:n edustaja tiivistää asian sanomalla, että Suomen sairaaloiden verihuolto pystytään turvaamaan, mutta luovuttajakuntaa on saatava laajennettua. SPR toivoisi miesten aktivoituvan luovuttamaan. Naisten osuus on tällä hetkellä kuusikymmentä prosenttia vaikka miehet pystyvät asiantuntijan mukaan luovuttamaan verta naisia useammin terveyttään vaarantamatta.

Suurin osa ihmisistä voi luovuttaa verta. Silti ainoastaan kolme prosenttia suomalaisista toimii niin. Talkoohenki ja halu auttaa toivottavasti elävät nyky-Suomessakin. Jokainen meistä tarvitsee vuorollaan apua.

