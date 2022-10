Pietarsaaren terveyskeskuksen vuodeosastolta on kadonnut iäkäs mies – Kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen

Pohjanmaan poliisi pyytää havaintoja Pietarsaaressa kadonneesta 65-vuotiaasta mieshenkilöstä. Viimeinen havainto henkilöstä tehtiin puoliltaöin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Pietarsaaren terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Mies on tuntomerkeiltään vaalea, pituus 170-175 senttimetriä, ruumiinrakenteeltaan kevyt. Hänellä on harmaat lyhyet hiukset sekä lyhyehkö harmaa täysparta. Viimeisten näköhavaintojen perusteella kadonneella on ollut vihreä kaksiosainen sairaala-asu, jonka pitkähihaisessa paidassa on nappeja.

Poliisin tiedotteen mukaan miehellä ei todennäköisesti ole sukkia tai ulkoilukenkiä jalassaan. Erityistuntomerkkinä henkilöllä on kaulakanyyli kaulan oikealle puolelle kiinnitettynä. Henkilön kävely ollut vaihtelevaa, mutta viimeisten tietojen mukaan on pystynyt etenemään ilman rollaattoria. Kaikista henkilöön liittyvistä havainnosta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112. Alueella suoritetuista etsinnöistä huolimatta ei toistaiseksi havaintoja kadonneesta.