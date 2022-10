Katariina Anttilan kolumni: Kekkerit hoivakodissa tuntuivat radikaalilta – Normaali yhteisöllisyys ei vieläkään ole mahdollista

Meidän perheelle viime sunnuntai oli hieno päivä. Kokoonnuimme hoivakotiin omaiseni syntymäpäiväkahveille. Siinä meitä istui pöydän ympärillä kahdeksan hänelle läheisintä ihmistä. Vaihdoimme keskenämme kuulumisia ja porisimme maailmanpolitiikasta, muistelimme vanhoja ja nauraa hekotimme. Vaikka omaisemme ei enää osaa osallistua keskusteluun, äänimaailma herätti selvästi tunnemuistoja.

Ensimmäistä kertaa sitten kevään 2020 hän näki meidät kaikki kerralla, ja myös kasvojen alaosat! Hoivakodissa on edelleen voimassa maskisuositus, mutta kahvit ja kakut antoivat perustellun verukkeen olla ilman niitä.

Itsestään selvää oli, että kenelläkään meistä ei ollut minkäänlaisia flunssaoireita eikä tietoa altistumisesta koronalle tai muille tartuntataudeille.

Aloite kekkereiden järjestämiseen tuli hoivakodista. Me läheiset olemme noudattaneet kuuliaisesti koronarajoituksia, emmekä olisi tohtineet ehdottaa mitään näin radikaalia.

THL:n viimeiset, jo huhtikuussa 2021 julkaistut ohjeet turvallisesta vierailuista pitkäaikaishoidon ja hoivan toimintayksiköissä antavat kuitenkin varsin paljon väljyyttä tapaamisiin.

Pandemian vuoksi hoivakodeissa silti edelleen rajoitetaan normaalia yhteisöllisyyttä. THL ohjeistaa, että vierailijan tulisi pitää yli kahden metrin turvaväli muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan eikä hän saisi turhaan liikuskella yhteisissä tiloissa.

Kunpa seuraavalla kerralla saisimme kahvitella yhteisessä oleskelutilassa, kutsua mukaan myös talon muuta väkeä, soittaa pianoa, laulaa ja antaa kaikkien paijata mukanamme ollutta koiraa.

Jäin miettimään milloin omaistani on käynyt tervehtimässä muutkin kuin me aivan lähin perhe. Hänellä kuitenkin on aktiiviaikoinaan ollut laaja ystäväpiiri ja tiiviit suhteet sukulaisiin.

Pandemian alkaessa hoivakotien tiukat rajoitukset otettiin käyttöön kovalla rytinällä ja äänekkäästi tiedottaen. Nyt pitäisi pitää vähintään yhtä suurta meteliä siitä, että hoivakodeissa saa vierailla!