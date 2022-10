Pääkirjoitus: Taloyhtiötkin kovassa paikassa, kun kulut karkaavat – Kekseliäisyys palkitaan, kun ratkaisuja haetaan

Tiukassa paikassa punnitaan myös asukkaiden ja taloyhtiöiden vastuullisten kekseliäisyys. Kokkolalainen taloyhtiö Jukanlinna on ollut etunojassa aikaisemminkin, mutta tälläkin kertaa on Asunto Oy Jukanlinnassa oltu edellä aikaa. Tämän päivän Keskipohjanmaassa kerrotaan vuonna 1954 rakennetun kerrostalon lämmitysratkaisusta. Parinkymmenen asunnon taloyhtiössä on nimittäin päätetty siirtyä kalliolämpöön.

Operaatio on melkoinen, sillä pihaan on porattu 340 metriä syviä reikiä. Keskustan tuntumassa sijaitsevan taloyhtiön kaukolämpö vaihtuu kalliolämpöön vielä tämän vuoden puolella. Samassa yhteydessä asennetaan sähköautojen latauspisteitä, mikä on monenkin taloyhtiön suunnitelmissa autokannan uusiutuessa.

Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia neuvoi STT:n jutussa jo elokuussa taloyhtiöitä varautumaan energian hintaan (STT 20.8.). Taloyhtiöiden kokouksissa mietittäviä asioita tänä syksynä on se, pienennetäänkö kulutusta vai korotetaanko vastikkeita. Kulutuksen muuttaminen tuntuu järkevältä erityisesti tilanteessa, jossa aika monet kerrostalot pitävät varsin korkeaa sisälämpötilaa.

Lämpötilan lasku on ehdottomasti tehokkain keino laskea taloyhtiöiden energiakustannuksia, kertoo valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski. Maltillinenkin lämpötilan lasku yleisissä tiloissa ja asunnoissa voi tuoda merkittäviä säästöjä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Taloyhtiöt potevat samaa tuskaa kuin kaikki muutkin. Energia-asiat ja kustannusten kallistuminen huolestuttavat. Asuminen on ihmisen perusasia ja koti tärkeä paikka. Tyypillisesti Suomessa oman kodin ostaminen on elämän suurin investointi. Senkin takia on tärkeää, että taloyhtiöissä on tietoa ja taitoa hoitaa ihmisten yhteisiä asioita.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.