Valepoliisien epäillään huijanneen kymmeniltä vanhuksilta yhteensä yli 700 000 euroa – Uhrit valikoituivat etunimen perusteella

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Helsingin poliisi on tutkinut rikoskokonaisuutta, jossa poliiseina esiintyneiden huijareiden epäillään vieneen kymmeniltä vanhuksilta yhteensä yli 700 000 euroa.

Poliisin mukaan epäillyt esiintyivät puhelimessa poliiseina tai pankkitoimihenkilöinä. Näin he saivat haltuunsa uhrien pankkitietoja, joiden avulla he siirsivät rahaa uhrien tileiltä. Esitutkinnan aikana poliisi onnistui yhdessä pankkien kanssa pysäyttämään ja palauttamaan uhreille yhteensä noin 200 000 euroa.

Poliisin mukaan uhreja on yli 60 ympäri Suomea. Suurin osa heistä on naisia. Epäiltyjen uskotaan valinneen heidät iäkkäältä kuulostavien etunimien perusteella.

Jutussa on viisi pääepäiltyä, jotka ovat edelleen vangittuina. He ovat syntyneet vuosina 1996, 1982, 1984, 1984 ja 1956. Kaikkiaan poliisi epäilee, että rikosten toteuttamisessa on ollut mukana yli sata ihmistä. Epäillyt ovat pääosin Suomen kansalaisia.

Huijaussoittoja tehtiin Ruotsista

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet viime vuoden lokakuun ja tämän vuoden heinäkuun välillä.

Poliisin mukaan epäiltyjen toiminta oli hyvin järjestelmällistä ja ammattimaista. He toimivat kaikissa tapauksissa saman kaavan mukaisesti: yleensä he matkustivat Ruotsiin, missä he etsivät numeropalvelusta iäkkään kuuloisten suomalaisten yhteystietoja. Ruotsiin matkustamisella ja ruotsalaisista liittymistä soittamalla epäillyt ilmeisesti yrittivät peitellä jälkiään, poliisi kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Poliisin mukaan epäillyt siirsivät uhreilta saadut rahat etukäteen hankittujen bulvaanien tileille. Tässä yhteydessä poliisi tarkoittaa bulvaaneilla ihmisiä, jotka olivat luovuttaneet pankkitilinsä rikollisorganisaation haltuun.

Sitten pääepäiltyjen rikoskumppanit nostivat rahat käteisenä eri puolilla Suomea, poliisi kertoo.

– Käytännössä heidän epäillään nostaneen asianomistajien eläkesäästöt kokonaan. Osalta vietiin myös luottovaroja, rikoskokonaisuuden toinen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Matias Björklund sanoi poliisin tiedotteessa.