Tiina Isotaluksen mielipidekirjoitus: On taas aika puhua veroista – Mistä kunnille uusia verotuloja?

Olemme Suomessa ja pohjoismaissa ylpeitä hyvinvointivaltiostamme. Verotus on se tapa, jolla voimme ylläpitää hyvinvointia sekä tuottaa palveluita jokaiselle. Verotus on tapa, jolla rakennamme oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin suuri osa hyvinvointiamme tukevista palveluista tuotetaan kunnissa ja rahoitetaan verotuksella. On tärkeää etsiä keinoja siihen, kuinka kuntien veropohjaa voidaan vahvistaa.

Palkansaajat ja eläkeläiset maksavat suuren osan kuntien verotuloista. Kun emme halua kasvattaa heidän verotaakkaansa kohtuuttomaksi, on etsittävä muita tulonlähteitä. Ensi keskiviikkona Kokkolassa vierailee kuntaministeri Sirpa Paateron (sd) erityisavustaja, veroasiantuntija Lauri Finér valtiovarainministeriöstä. Keskustelemme siitä, mitä voimme asialle tehdä – ja mitä on jo tehty.

Keskeinen asia on verojen välttely, jota Urpilaisen valtiovarainministeriaikana alettiin suitsia. Veronvälttelyä edelleen hillitsemällä voidaan vahvistaa kuntien veropohjaa. On oikeudenmukaista, että saman suuruisesta tulosta maksettaisiin myös saman verran veroa – riippumatta siitä tuleeko tulo ansiotyöstä vai esimerkiksi pääomatulosta. Kysyn, mitä voimme tehdä tulonmuunnolle, jossa ansiotuloja muunnetaan pääomatuloiksi, joista kunnat eivät peri veroa. On huomattava, että tulonmuunto kohdistuu lähinnä kaikkein suurimpiin ansiotuloihin. Mitä on tehty, ja mitä lisätoimia on mahdollista tehdä?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kysyn, mitä voimme tehdä voitonsiirrolle, jossa suuryritykset siirtävät voittonsa matalan verotuksen maassa verotettavaksi. Olisi oikeudenmukaista – ja hyvinvointimme kannalta välttämätöntä – että Suomessa tehdystä liikevoitosta maksetaan myös verot Suomeen. On myös kunnille tarpeellista tukea keinotekoista voitonsiirtoa estäviä muutoksia. Mitä on tehty, ja mitä lisätoimia on mahdollista tehdä?

Omaisuuden ja pääomatulojen verotuksessa on etsittävä uusia keinoja. Kiinteistöverot tulevat jo nyt kunnalle, jossa kiinteistö sijaitsee. Kysyn, mitä kuuluu hallituksen suunnitelmille uudistaa kiinteistöveroa vastaamaan paremmin kiinteistöjen arvoa. Pääomatuloveron tuoton kohdentaminen kuntiin voisi myös olla vaihtoehto. Kysyn, miten siinä voisi edetä kuntia tasapuolisesti kohdellen.

Nyt on aika puhua veroista ja eritoten kuntaverotuksesta. On kyse koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja perheiden palveluiden rahoituksesta. On kyse hyvinvoinnin tulevaisuudesta.

Tiina Isotalus

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (sd.)