Pääkirjoitus: Hirviä kaadetaan tänä syksynä vähän – Maltillisuudella lisätään hirvien määrää

Hirvimetsälle lähdetään tänä syksynä varsin vaisuissa tunnelmissa. Rannikko-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, johon Keski-Pohjanmaakin kuuluu, hirvikanta on laskenut ja hirvenpyyntilupia on myönnetty tänä vuonna jopa 54 prosenttia vähemmän kuin edellisenä kautena. Pohjanmaalla hirvenmetsästys alkoi lauantaina 8.10.2022 ja Pohjois-Pohjanmaalla jahti käynnistyi jo aiemmin. Metsästysaika päättyy koko maassa 15.1.2023.

Syitä kannan laskulle voi vain arvailla. Yhtä kaikki edellisen vuoden metsästys lienee suurin syy kannan alentumiseen. Kannan leikkaamisella on pyritty parantamaan liikenneturvallisuutta ja toisaalta vähentämään metsien taimikkotuhoja. Hirvikanta vaihtelee myös vuosittain. Nyt ollaan saavutettu käännepiste ja metsästystä hillitään. Tarkoituksena on hieman lisätä hirvien määrää tuleville vuosille.

Metsästys Suomessa on vastuullista ja sitä valvotaan ja seurataan tarkkaan Riistakeskuksessa. Kun tänä syksynä hirvikantaa verotetaan maltillisesti, tulevina vuosina riistaa taas piisaa. Hirvieläinten metsästys on myös tärkeää liikenneturvallisuustyötä. Kun kanta pidetään aisoissa, liikkuminen teillä on turvallisempaa. Yhä liikenteen jalkoihin jää paljon eläimiä ja hirvieläimet ovat liikenteessä vaarallisimmasta päästä.

Metsäkauriin kannasta ei Riistakeskuksessa ole virallista tietoa, mutta koko Pohjanmaan riistakeskuksen alueella metsäkaurissaalismäärä on kasvanut hiukan edellisen vuoden saaliiseen verrattuna.

Metsästysvuonna 2021-2022 metsäkaurista saatiin saaliiksi 2846 koko Pohjanmaan alueella ja vastaavasti 2020-2021 noin 2410 kappaletta. Trendi on selvästi ylöspäin. Kauriiden menestymiseen ja leviämiseen pohjoiseen ovat vaikuttaneet ennen kaikkea leudot talvet. Metsäkauriiden runsastuessa lisääntyvät myös liikenneonnettomuudet. Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan alueella metsäkaurisonnettomuuksia on tänä vuonna ollut jo 65 kappaletta, kun koko viime vuonna kauriskolareita sattui alueella 83. Kauriskolareitakaan ei voi väheksyä. Niissäkin voi käydä huonosti.

