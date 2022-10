Pääkirjoitus: Lapsi, jolla on hallussa sanat kehostaan puhumiseen, osaa ja uskaltaa puhua myös siitä, jos kokee siihen liittyen jotain ikävää

Kun pieni lapsi kysyy, miten vauva joutuu äidin vatsaan, vanhempien kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja vastata kysymykseen asiallisesti, totuuden mukaisesti ja sanoilla, jotka lapsi ymmärtää. Väestöliitto neuvoo kehotunnekasvatus-sivulla, että lapselle voi esimerkiksi puhua kohdusta vauvan kotina ja vauvansiemenistä, joita tarvitaan mieheltä ja naiselta. Lapselle voi kertoa adoptiosta, lahjasiemenistä ja monenlaisista perheistä ja kuvata erilaisia tapoja, joilla vauva voi syntyä.

Asiallisen seksitiedon kanssa on syytä olla liikkeellä ajoissa, sillä viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsella on kännykkä, hänellä on ulottuvillaan kaikki maailman tieto, ja siitä iso osa on epäasiallista ja pelottavaa. Vahvemmilla ovat lapset, joilla on sanoja ja väylä puhua seksuaalisuudesta turvallisen aikuisen kanssa.

Väestöliitto on ryhtynyt käyttämään kehotunnekasvatus-käsitettä, koska monet aikuiset vierastavat seksuaalikasvatus-sanaa pienistä lapsista puhuttaessa. Menneitten vuosikymmenten seksuaalikasvatus oli vähäistä ja keskittyi lähinnä varoittelemaan vaaroista, ja siksi monilla aikuisilla seksuaalisuuteen liittyy turhaa häpeää, tabuja ja vaikeuksia löytää sanoja.

Kehotunnekasvatuksen tavoitteena on auttaa aikuisia puhumaan lapsille kehosta ja seksuaalisuudesta myönteisesti ja luontevasti, lapsen ikä huomioiden. Pienille lapsillehan kehosta ja seksuaalisuudesta puhuminen ei ole mikään ongelma. Sen tiedämme me kaikki, jotka olemme joskus toppuutelleet lapsien pissakakkajuttuja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kehotunnekasvatusta on muuten tuo toppuuttelukin eli sen opettaminen, mitkä kehoon liittyvät asiat ovat yksityisiä ja missä kulkevat omat ja muiden rajat liittyen kehoon, koskettamiseen ja kehoista puhumiseen.

#metoo-aika on viimeistään tuonut näkyväksi sen, että menneitten aikojen seksuaalikasvatus ei näitä rajoja ole riittävästi opettanut. Liian monet eivät tunnista tai kunnioita toisen rajoja tai osaa suojella omaa kehoaan. Lapsi, jolla on sanat kehostaan puhumiseen, osaa ja uskaltaa puhua myös siitä, jos kokee siihen liittyen jotain ikävää.

Katariina Anttila

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa täältä.